Amazonオーディブルが主要ラジオ局と連携を拡大、ポッドキャストを強化　TBSラジオ/文化放送/ニッポン放送等のコンテンツ配信へ

世界最大級のオーディオブック及び音声コンテンツ制作・配信サービスの「AmazonオーディオブックAudible」(オーディブル)は、主要ラジオ局の、文化放送・ニッポン放送と連携し、ポッドキャスト・コンテンツを拡充することを発表した。

オーディブルは、2015年に日本でサービス展開、ニュース・ビジネス・お笑い・ヒーリング・英会話など、オーディブル独自のポッドキャスト・コンテンツを制作・配信してきた。中でも、ラジオ局や出版社と共同で取り組むポッドキャストは多岐にわたり、会員に高い支持を得ているという。

2021年7月には「TBSラジオ」と連携し、宮藤官九郎さんがパーソナリティを務めるTBSの人気ラジオ番組『宮藤さんに言ってもしょうがないんですけど』の未公開シーンを含む限定版を配信した。



TBSラジオに加えて文化放送とニッポン放送とも連携

会員には聴き放題のポッドキャスト・コンテンツを更に楽しめるように、オーディブルはTBSラジオに加えて主要ラジオ局である「文化放送」「ニッポン放送」と連携、ポッドキャストコンテンツを一気に拡充する。

第一弾として、文化放送より『おはよう寺ちゃん』より3つの人気コーナー、『堀江由衣×浅野真澄の#とれとれ』『林家たい平 たいあん吉日!おかしら付き♪』『春風亭昇々・春風亭ぴっかり☆はまきんっ』の計6つのラジオ番組のアーカイブ配信を24日より開始した。

今後は、ニッポン放送や「J-WAVE」が立ち上げたインターネットオーディオ事業会社JAVEと共同でオリジナルポッドキャストの制作も決定、来月以降随時配信を行う予定となっている。



また、文化放送の6作品の配信開始に合わせて、JAVEが展開する「SPINEAR (スピナー)」より、『UK vs US: Fancy an English Battle?』『TOKIO CURRY CLUB』の2シリーズ、KADOKAWAよりオーディブル独占配信ポッドキャストコンテンツとして、ニッポン放送アナウンサー・吉田尚記氏と予防医学研究者・石川善樹氏が担当する『ウェルビーイング ~旅する博士と落語するアナウンサー』、昨年12 月に第1弾『告白篇』を配信開始し人気を博したシリーズの第2弾で大ベストセラー『反応しない練習』の著者・草薙龍瞬氏が担当する『反応しない練習エクストラ【脱走篇】 ~「出家な」生き方、始めませんか?~』の2シリーズ、電ファミニコゲーマーと共同制作のオーディブルオリジナルポッドキャストコンテンツとして、伝説の漫画編集者として知られる鳥嶋和彦氏がお送りする『伝説の漫画編集者Dr.マシリトこと鳥嶋和彦が訊く、スゴい編集者の考え方』も本日配信開始する。



オーディブルは「今後も『声の力を最大限に解き放つ(Power Of Voice)』をコンセプトに、優れたクリエイターの優れたコンテンツを皆様にお届けするために、音声の可能性に挑戦し続けます」とコメントしている。

