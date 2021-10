代官山 蔦屋書店「空飛ぶバイク」を展示　A.L.I.「XTURISMO Limited Edition」10/26お披露目会　2022年前半に納車予定

シェア

ハイパフォーマンスなテクノロジーとデザイン性溢れるフォルムをもつ、「空飛ぶバイク」がいよいよ代官山で展示される。

株式会社A.L.I.Technologiesは、新たな移動手段であるエアモビリティのアイコンとして、かねてより開発を進めておいた世界初実用型ホバーバイク「XTURISMO Limited Edition」のお披露目会を10月26日に実施する。これに先駆けて、2021年10月9日より代官山 蔦屋書店クルマ・バイクフロアにて同バイクを展示することを発表した。



XTURISMO Limited Editionについて

エアモビリティにおける国内リーディングカンパニーとして、2017年よりホバーバイクの開発を進めている同社が開発するホバーバイクは、三次元空間の自由な移動を可能にする次の時代に先駆けたモビリティだ。「XTURISMO Limited Edition」はホバーバイクの特別デザインモデルとして、外観はスタイリッシュなフォルムを目指した。ユーザーに新たな感覚と体験を提供させて頂くという信念のもと、限定モデルとして世界初の”空間を駆け抜ける”スーパーマシンとしてリリースする。同製品は10月26日に実施するお披露目会より受注開始し、2022年前半の納車を予定している。また、同製品に関する詳細情報は公式サイトにて確認できる。

■【動画】XTURISMO, the New Air Mobility Technology – pioneering new sensations and experiences Vol.1

■【動画】XTURISMO, the New Air Mobility Technology – pioneering new sensations and experiences Vol.2



▼ 展示場所概要

展示場所 代官山 蔦屋書店 住所 東京都渋谷区猿楽町17-5 電話番号 03-3770-2525 営業時間 代官山 蔦屋書店では新型コロナウイルス感染症の予防、および拡散防止対策として、営業時間を短縮している。詳細はホームページにて確認できる。

XTURISMO Limited Edition公式サイト:https://www.xturismo.com/