AIが”今日の気分”にぴったりな日本酒を提案 紀ノ国屋 渋谷スクランブルスクエア店「KAORIUM for Sake」の実証実験スポットを設置

By 山田 航也

シェア

0

ツイート

0

はてブ

1

嗅覚のデジタライゼーションによって新たな顧客体験を提案するSCENTMATIC株式会社(セントマティック)と株式会社紀ノ國屋は、2021年11月9日(火)〜12月8日(水)の期間、紀ノ国屋 渋谷スクランブルスクエア店に、”今日の気分”にぴったりな日本酒を探せるAIシステム「KAORIUM for Sake」を使ったAI実証実験スポットを設置することを発表した。​



AIが”今日の気分”にぴったりな日本酒を提案

日本酒ソムリエAI「KAORIUM for Sake」は、人間の感性を自然言語処理によって日本酒とマッチすることができるさせるAIシステム。「癒やされたい」「気合を入れたい」などのその日の気分と、店頭にある日本酒とのマッチ度を計算し、相性の良い日本酒をレコメンドする。この技術により、これまでは経験と感性を持った利酒師やソムリエだけが可能であった「人間の感性にそった楽しいお酒選び」という接客体験が小売店の店頭でも実現可能になる。





また、気分やニーズから選ぶだけではなく「KAORIUM for Sake」は膨大な風味表現データによる日本酒表現を実現する。「フルーティなお酒」というアバウトな表現ではなく「白ぶどうとライチのような風味を持ったお酒」というように、日本酒銘柄ごとに具体的な「風味マップ」としてビジュアライズすることで、自分が好きなお酒や飲んでみたい風味をより具体的に探すことが可能。



(左2枚)「癒されたい」という気分から日本酒を選ぶ(右)わかりやすい風味マップ

紀ノ国屋 渋谷スクランブルスクエア店にAI実証実験スポットを設置

日本酒ソムリエAI「KAORIUM for Sake」の持つ風味データを活用し、紀ノ国屋 渋谷スクランブルスクエア店にある相性抜群の日本酒とフードの組み合わせをレコメンドするペアリングサイネージも設置。フルーツやポテトチップスなど、普段なかなか日本酒と組み合わせることのないペアリングもAIが提案する。



日本酒は酒類の中でも種類が豊富にあり、「どれを選んで良いか分からない」や「ラベルやパッケージを見ても選べない」といった意見が多く、初心者には購入ハードルが高い商品。そこで、実証実験では感性をデータ化したAIである日本酒ソムリエAI「KAORIUM for Sake」が提供する”楽しく・迷わない”お酒選び体験を店頭にて提供することで、どのように消費者行動が変化するか、購買体験の向上に繋がるかなどを検証する。



紀ノ国屋 × KAORIUM for Sake

「もうお酒選びで迷わない!日本酒ソムリエAIとお酒選び」

主催 SCENTMATIC株式会社、紀ノ国屋 実施期間 2021年11月9日(火)〜12月8日(水) 対象店舗 Gourmand Market KINOKUNIYA 渋谷スクランブルスクエア店 住所 東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア 地下1階 ホームページ https://www.e-kinokuniya.com/store/GourmandMarket/shibuya-scramble-square/

プレゼントキャンペーンを実施

KAORIUMと紀ノ国屋のコラボを記念し、実証実験で使用されている日本酒の中から、AIがおすすめする日本酒、または日本酒ペアリングが50名に当たるキャンペーンを実施する。実際に店舗で体験した様子の画像をキャンペーンハッシュタグをつけて、instagramのフィード、またはTwitterに投稿すると応募となる。



実施期間 2021年11月9日(火)〜12月8日(水) 応募方法 体験画像にハッシュタグ「 #AIと紀ノ国屋でお酒選び 」をつけて、instagramのフィード、またはTwitterで投稿 当選者数 50名 注意事項 ※賞品はお選びいただけません。

※ご応募は満20歳以上で日本国内在住の方に限らせていただきます。

※当選発表はキャンペーン期間終了後、1週間程度でDMにてご案内させていただきます。

※非公開アカウントでは投稿確認ができないため、ご応募の際は公開設定をお願いいたします。

※当選DMを送付後、1週間経過してもご連絡をいただけない場合は当選が無効になります。

関連サイト

株式会社紀ノ國屋

SCENTMATIC株式会社