ドコモが自動運転車向け「V2X」の実証実験環境を提供　5.9GHz帯セルラーで自動運転支援サービス見据え　柏の葉キャンパス周辺で

実証実験環境

【1】柏の葉キャンパス駅周辺における 5.9GHz 帯を使用したV2Xシステム一式

※同社提供のV2Xシステムは、V2V(Vehicle to Vehicle)、V2I(Vehicle to Infrastructure)、V2N(Vehicle to Network)を予定している。

【2】135街区に敷設した面積約10,000平方メートルのテストコース

【3】柏の葉キャンパス駅周辺の一般道およびテストコースにおける三次元地図データ(地図データ作成・提供元:アイサンテクノロジー株式会社)