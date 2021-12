エディオン、知育玩具セット「つくロボキット」を40%OFFで発売 ロボットのしくみとプログラミングを自宅で学べる

By 山田 航也

ロボットプログラミング教室「ロボ団」を運営するエディオングループの夢見る株式会社は、2021年11月に発売した「つくロボBOOK for LEGO BOOST」を含む知育玩具セット「つくロボキット」が株式会社エディオンより2021年12月3日(金)から全国のエディオン30店舗 及び、エディオンネットにて発売されることを発表した。



知育玩具セットを通常販売価格の40%割引で販売

株式会社エディオンより「好きを究める」をコンセプトに、子どもたちがおうちで好きな時間に好きなことに没頭できる知育玩具セットとして「つくロボBOOK for LEGO BOOST」、「Fire HD8 キッズモデル」、「レゴブースト」が2021年12月3日〜31日(金)の期間限定で特別価格(通常販売価格の40%割引)にて限定300セット販売される。また、同時にAmazonにて販売中の「つくロボBOOK for LEGO BOOST(1〜12)」の続編として「つくロボBOOK for LEGO BOOST(13〜24)」の12冊を販売開始する。



【購入方法】

エディオン店舗(全国30店舗)/エディオンネットにて購入

※エディオンネット内検索にて「つくロボキット」で検索 エディオン店舗(全国30店舗)/エディオンネットにて購入※エディオンネット内検索にて「つくロボキット」で検索 ▼特設ページURL

つくロボキット

https://my.edion.jp/r/ae7fc752ec ▼内容/価格

「つくロボキット」

・つくロボBOOK for LEGO BOOST

・Fire HD8 キッズモデル

・レゴ®ブースト

通常販売価格42,710円(税込)の40%割引25,780円(税込) ▼推奨対象年齢:小学2年生以上

※未就学や低学年の場合は大人と一緒に取り組むことが可能。

※「つくロボBOOK for LEGO BOOST」には全てルビ(ひらがな)が振られている。 ▼対象ロボット

LEGOのSTEM学習玩具LEGOBOOST(レゴブースト) ▼注意事項

・限定数量は店頭及びネットショップ合計のセット数。

・店舗によってセット商品のお取り扱いのない場合がある。取り扱い対象店舗については、お近くのエディオンへ問い合わせください。

・セットで選択するタブレットの種類によって販売価格が変動する。

「つくロボBOOK for LEGO BOOST」について

「つくロボBOOK for LEGO BOOST」はLEGOから発売されているSTEM学習玩具「LEGO BOOST」(レゴブースト)用のガイドブック。同書籍はLEGO BOOSTに含まれているブロックパーツを使って、ロボットを組み立てながら、機構の仕組みやプログラミングについて学ぶことができる。テーマは全部で24種(チュートリアルは含まない)を用意し、簡単なロボットの組み立てから始めて、複雑なロボットの組み立てやプログラミングができるようになるまでをサポートしている。同書の対象者の推奨年齢は小学2年生〜となっているが、未就学でも大人と一緒に取り組むことが可能。また、プログラミングのパートでは動画(QRコードにてアクセス可能)による解説も用意している。



