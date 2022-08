販売累計170万台「家庭用プラネタリウム」の新商品をセガトイズが発表！ハイブリッド投影システム採用　m-floの☆Takuと中川翔子が体験

シェア

株式会社セガトイズは家庭用プラネタリウムの新商品『HOMESTAR granity』(ホームスター グラニティ)を発表した。9月8日発売予定。8月9日から予約販売を開始している(Amazonの商品ページのリンク)。

「ホームスター」シリーズとしては初の「プラネタリウム動画配信アプリ」と連動した家庭用プラネタリウムとなっている。世界で初めて家庭用プラネタリウムに光学式投影の技術を採用し、シリーズで販売累計台数が170万台を超える大ヒットブランドだ。



8月9日(火)にセガトイズによる新商品発表会が開催され、☆Taku Takahashi(m-flo)さんと歌手・タレントの中川翔子さんが登壇。宇宙旅行中に無重力空間でやってみたいことを発表するなど、宇宙への想いを語った。





HOMESTAR granity とは

『HOMESTAR granity』は、動画配信サービスを兼ね備えた、シリーズ初のインターネット接続型の家庭用プラネタリウム。専用の動画配信アプリには、プラネタリウム施設で上映された作品を中心に、初回40作品以上を配信し、本商品を通じて自宅の天井に映像と星を映し出して楽しむことができる。



また、多くのプラネタリウム施設で採用されているものと同様に、光学式とデジタル式を複合させたハイブリッド投影により、プラネタリウム施設さながらの体験を自宅で堪能できるという。





URL:https://www.segatoys.co.jp/homestar-granity/



魅惑の映像体験を生み出す「ハイブリッド投影」とは

『HOMESTAR granity 』には、プラネタリウム施設で主流のプロジェクターによるデジタル映像と、レンズを用いた光学式(レンズ式 の恒星を重ね合わせて投影する「ハイブリッド 投影」の機能を搭載している。この技術によって、プロジェクターによる柔軟な映像表現に重ねて、プロジェクターでは表現が難しい繊細で美しい星を投影することができる。本商品の限定作品として、「星の旅人 生命の環(いのちのつながり)」を収録。屋久島の神秘的な映像と光学式(レンズ式)の星が融合した旅物語、圧倒的な臨場感と魅惑の映像体験を『 HOMESTAR granity 』で楽しむことができる。







スペースウォーカー社が協力、2030年代の宇宙旅行を体験

宇宙旅行元年となった2021年、民間の宇宙旅行が成功。続くように、民間人が宇宙に滞在する時代が到来し、宇宙を舞台にした エンタテインメント が世界で活発化している。 最新鋭のプラネタリウムとして自宅でいち早く、星空 エンタテインメントを体験するために 『HOMESTAR granity』の期間限定の映像コンテンツ「SPACE CRAFT granity」を収録。この作品は、航空宇宙機の開発を手掛ける株式会社 SPACE WALKER 監修のもと、m-floの☆Taku Takahashiさんが監修した楽曲を乗せ、2030年代の宇宙旅行を疑似体験できる作品を制作した。壮大で、天井いっぱいに広がる星空エンタテインメントを自宅で体験できるという。







<商品概要>

・商品名:『HOMESTAR granity(ホームスター グラニティ)』

・同梱内容:本体、専用恒星原板 1 枚、専用 AC アダプター、レンズカバー、使用上の注意(保証書付)、クイックガイド

・商品サイズ:幅205 ×高 238 ×奥 205 ㎜

・素材:

本体:ABS 、 PC 、 PMMA 、 PE 、 NBR

原板: PMMA AC アダプター: PC+ABS 、 PVC

・対象年齢:15才以上

・価格:69,799 円(税込)

・著作権表記:©SEGATOYS

☆Taku Takahashiさんと中川翔子さんが登場

新製品発表会には、☆Taku Takahashiさんと中川翔子さんが登場。宇宙旅行中に無重力空間でやってみたいことを発表するなど、宇宙への想いを語った。また、発売時に期間限定で配信する、有人宇宙飛行の実現を目指す株式会社SPACE WALKER(スペースウォーカー)監修のもと制作された、2030年代の宇宙旅行を疑似体験できるティザー映像を初公開した。

映像の楽曲監修を担当した☆Taku Takahashiさんと、“長年の夢”として宇宙へ行くことを掲げている中川翔子さんは、宇宙をイメージした衣装で登場。コンセプトを聞かれた☆Taku Takahashiさんは「m-floは宇宙をコンセプトにすることが多いのですが、2019年メジャーデビュー20周年記念公演〈m-flo 20th Anniversary LIVE “KYO”〉の時に着用した衣装を今日は着用させていただきました!」と答えた。



また、中川さんは「宇宙飛行士の猫や猫のロケットが描かれていて、お気に入りの一張羅を着てきました!」とコメントした。





『HOMESTAR granity』を実際に体験した感想は

『HOMESTAR granity』を実際に体験した感想を問われ、☆Taku Takahashiさんが「リラックスできて本当に癒される。天井全体が宇宙になって、宇宙空間が自分の部屋にある感じを家で楽しめるのがすごいなと思いました。画面だと伝わらないから実際に体験してほしい!」とコメントすると、中川さんも「素晴らしい!お家で寝そべりながら、部屋が大宇宙に変わるんですよね。引きこもりながら宇宙旅行できるじゃないかと画期的すぎて感動しました!即買い決定でした!ソファでくつろぎながらお家デートとか想像しただけで顔赤くなります!(笑)」と家にいながら宇宙旅行できることに感動を隠せなかった。

■動画 セガトイズの家庭用プラネタリウムの新商品『HOMESTAR granity』を☆Taku Takahashiと中川翔子が体験!

楽曲監修をしたという☆Taku Takahashiさんは「宇宙や星をテーマとしていて、宇宙旅行というワクワクするようなシチュエーションに合うような楽曲を選びました。」と、楽曲のセレクトポイントを語った。

また、2030年代の宇宙旅行では、宇宙服ではなく私服で行くことが出来るかもしれないという近未来のリアルな話に、宇宙への想いが人一倍強い中川さんは、「古のオタク的にはビキニアーマーやセーラー戦士、モビルスーツとかコスプレ的な格好で行くのも妄想しますけど、今回の衣装にキラキラしたハイヒールを履いてドレスアップして行きたい!」と笑顔を見せた。

さらに、そもそもいつ頃から宇宙に興味を持ち始めたのかと問われると、☆Taku Takahashiは「幼いころSFロボットアニメとかが多くて、宇宙を題材とした映像作品が身近にあったのが大きいのかなと。家で疑似体験できる時代って本当良いなと思うので、当時小学生の自分に教えてあげたい。」、中川さんは「祖父との帰り道に、光り輝く星を見て木星を教えてもらい、宇宙図鑑を買ってもらいました。セーラームーンをきっかけに惑星の名前を全て覚えたりして、とにかく宇宙の事をいつも考えていました。以前深海に潜ったこともあったので、深海と宇宙ダブル到達する女になるというのは、死ぬまでに絶対叶えたい大きな夢なので、夢の扉のためにも、HOMESTAR granityで宇宙に行く妄想をして準備しておきたい!」と宇宙への想いを吐露。宇宙への並々ならぬ想いを語った。



宇宙旅行中に無重力空間でやってみたいことは

2030年代の宇宙旅行にちなみ、宇宙旅行中に無重力空間でやってみたいことを発表。☆Taku Takahashiさんは「世界初!宇宙でライブです。是非そこで中川翔子さんに、m-floとlovesをして、空色デイズを宇宙色デイズとして一緒LIVEをしたいです!」とコメント。



まさかの提案に中川さんは「空色デイズも宇宙アニメの主題歌だったので、宇宙で歌うのは夢でした!最高です、叶えたい!」と返答し、会場を沸かせた。

さらに、『HOMESTAR granity』をプレゼントする誰に渡したいかという質問に、☆Taku Takahashiさんは「VERBAL。8月12日は彼の誕生日で毎年プレゼントしているけど、いつもあまり触ってくれない。でも小さい隕石を渡した時は喜んでくれてずっと触っていたから、彼は宇宙が好きだと思う。HOMESTAR granityプレゼントして、疲れを癒してほっこりしてもらいたいなと思います。」と発表。m-floのメンバーとの関係性を垣間見せた。

中川さんは「母です。昔から母一人で育ててくれて、コロナをきっかけに40年続けたお店も閉めてしまって最近家にいることが多くなったので、引きこもっている母に届けてあげたいなと思います。プラネタリウムで生解説をするのも夢だったから、実際に映像を見せて宇宙好きにさせたい。」と、意外な相手が発表された。



そして、終盤では、二人から「HOMESTAR granity」への想いが語られた。☆Taku Takahashiは「今回自分の曲を中心に楽曲セレクトしましたが、僕もカメオ出演もするかもしれないのでチェックしてもらえたら嬉しい。宇宙というと遠い世界と思う方もいるかもしれないけど、宇宙好きじゃなくてもこれが部屋にあって、天井に映っているだけで気持ちよくて癒されるので、そういった方にも是非体験してみて欲しいなと思います。」とコメント。

中川さんは「宇宙が大好きな私にとって、夢がお家にやってくるという感じ。子供たちの好奇心が広がるし、親御さんは是非子供たちにプレゼントしてほしい。大人になってからもストレスとか戦いが人生いっぱいあるけど、宇宙の事を考えると、どんな胃薬よりも効果的にストレスがふっとぶ。毎日リセットして元気な自分でいられるので自分へのご褒美として大人の方も是非買ってみてください。大切な方へのプレゼントにも喜んでもらえると思います。宇宙がみんな大好きになっちゃう最高なアイテムが令和に爆誕です!皆さんチェックしてください。」と想いを語り、幕を下ろした。



セガとセガロゴは株式会社セガまたはその関連会社の登録商標です。

SEGA and SEGA logo are registered trademarks of SEGA Co., Ltd., or its affiliates.