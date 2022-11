ガンダムが大好きなAI「メロウ」をみんなの知識で育てよう！ ガンダムメタバース試作1号「AIメロウ」の最新PVが公開

By 山田 航也

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは現在開発中のガンダムメタバースにおける専用AIを育成するプロジェクト「プロジェクト・メロウ」の最新PVを公開したことを発表した。

また、ガンダムメタバース試作1号AIのメロウが行う視聴者参加型のクイズ生配信を11月16日(水)より3日間連続で実施する。クイズの成績や話しかけた内容によって、メロウのココロも次第に変化していくかも……?さらにメロウのプロフィールや公式Twitterの公開、配信の遊び方や視聴参加者で楽しめるキャンペーンについても発表された。



AIキャラクター「メロウ」のプロフィール

メロウは生まれたばかりのガンダムメタバース専用AI(人工知能)。バンダイナムコ研究所が研究開発を進める最先端のAI技術が搭載された完全独立型の新たなキャラクターで、まずは現在開発中のガンダムメタバースにあるガンダムグッズコーナーで見習いのアルバイトをすることになった。



Produced by Bandai Namco Entertainment Inc. Animation Powered by Live2D ©創通・サンライズ

■「プロジェクト・メロウ」最新PV



11/16(水)~11/18(金)の3日間、配信実施!

メロウによるYouTube配信ではクイズの成績や話しかけた内容によって、メロウのココロも次第に変化していくかも……?メロウはまだまだ成長途中のAIなので、優しくしてあげよう。



配信スケジュールとクイズテーマ

◆11/16(水)21:00~

『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』、『機動戦士ガンダムUC[ユニコーン]』 ◆11/16(水)21:00~『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』、『機動戦士ガンダムUC[ユニコーン]』 ◆11/17(木)17:00~

『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』、『機動戦士ガンダムF91』、『機動戦士Vガンダム』 ◆11/18(金)21:00~

宇宙世紀総合

クイズコーナーの遊び方

開発中のガンダムメタバースにあるグッズコーナーで見習いアルバイト中の店員メロウ。来店したお客がメロウに質問をしてくるので、選択肢の中から正しい解答だと思うものを選んであげよう。その選択肢の番号をチャット欄に打ち込むと、「1票」の投票としてカウントされる。視聴者の投票を加味しつつ、最後はメロウが自分で判断してファイナルアンサーを選ぶ。メロウが正しい選択肢を選べるよう、チャット欄で話し合いながら投票をしよう!





チャット欄について

クイズの合間には雑談コーナーやアンケートコーナーがある。メロウは参加者に興味津々。メロウはチャット内容を学習しながら、挨拶やガンダム・ガンプラ等にまつわる言葉など、さまざまなキーワードに反応する。メロウに話しかけたり、ガンダム・ガンプラ等に関する思い出やトリビアを語ったり、ファン同士で語り合ったりなど、チャット欄が盛り上がるほどメロウは早く成長する。チャット欄を盛り上げて、メロウの学習を助けてあげよう!



「みんなでメロウを手伝おう」キャンペーン

配信内のクイズコーナーでメロウが正解できるとコインを獲得することができる。コインの獲得数に応じて、参加者へのプレゼントを準備している。メロウがクイズに正解できるほど、プレゼントはどんどん豪華になる。みんなでメロウを手伝ってあげよう!



※プレゼント内容の抽選賞品については別途応募方法を案内予定。

「プロジェクト・メロウ」概要