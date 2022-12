NVIDIA CEOがAIとアバターで歌う「ジングルベル」公開　路上ライブに乱入した偶然から生まれた感銘秘話

シェア

ある日のこと。お忍びで台湾を訪れたNVIDIA 創業者/CEO の ジェンスン フアンさんは、台北のとある広場で路上ライブを撮影しているLah Yileh Leeさんと Xinting Leeさんの公演に偶然にも写り込んでしまいます。彼女達は彼がNVIDIA 創業者/CEOのフアンさん(有名な人)だとは知りません(このあたりのシーンは非常にシュールです)。

フアンさんは、一般の路上ライブのパフォーマーにリクエストするノリで撮影中の二人の間に割り込み、Lady Gagaの『Hold My Hand』(トップガン マーヴェリックの主題歌)を歌って欲しいとリクエストします(このあたりのシーンは更にシュールです)。しかし、『Hold My Hand』は2人のレパートリーにはなかったようで、残念ながら却下されてしまいます。

彼女達は代わりに、Lady Gagaの『Always Remember Us This Way』を歌ってくれます。その間、フアンさんもしっかりと二人の間に割り込んで歌声を楽しんでいます。この動画は瞬く間に拡散されました(当然ですよね)。それが下記の動画です。

■女歌手路邊直播驚喜巧遇 千億富翁NVIDIA創辦人黃仁勳Jensen 點歌合唱 !

そしてこの話には続きがあります。

さらに2人は、Lady Gagaの『Hold My Hand』を歌った動画を後日公開しました。フアンさんがもともとリクエストしていた希望に応えるためです。これに感銘したフアン氏は自分も彼女達にお礼がしたいと熱望。

AIアバターである Toy Jensen (TJ) の助けを借りて、ホリデーシーズンをテーマにした遊び心のあるアンサーソングを作って、ふたりにプレゼントすることに決めたのです。

それがこのTJのジングルベルの歌です。

■Toy Jensen Rings in the Holidays With AI-Powered ‘Jingle Bells’ Performance

偶然の路上ライブから始まった、NVIDIA CEOと彼女達のやりとり。ホリデーシーズンを彩るストーリーにホッコリしますね。



