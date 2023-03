【国内初】NTT東日本 宿泊型睡眠ライブ「寝落ちするための演奏会 ZZZN(ズズズン)」を箱根で開催　スリープテックで睡眠課題の解決めざす

By ロボスタ編集部

NTT東日本グループは、睡眠課題解決をめざす共創コミュニティ『ZAKONE』と協働で、国内初の宿泊型睡眠ライブイベント 寝落ちするための演奏会「ZZZN(ズズズン)- LISTEN AND SLEEP -」を2023年3月18日(土)に箱根『吉池旅館』に開催した。なお、3月18日は「睡眠の日」。



「ZZZN(ズズズン)- LISTEN AND SLEEP -」を神奈川県箱根にある老舗旅館『吉池旅館』で開催





東日本電信電話株式会社(NTT東日本)と株式会社NTT DXパートナー、株式会社Konelは、「sasayaki lullaby」の生演奏を聴きながら眠りに落ちる”寝落ちするための演奏会”「ZZZN(ズズズン)- LISTEN AND SLEEP -」を神奈川県箱根にある老舗旅館『吉池旅館』にて開催した。イベント内では企業共創から睡眠課題解消をめざすコミュニティ「ZAKONE」に参画する企業等による、睡眠の質を高めるさまざまなコンテンツが展開された。





取り組みの背景と目的

NTT東日本グループは、新たに睡眠市場に参入したい企業や、既に睡眠市場で活動している企業の「共創」による更なる睡眠市場発展を目的とした仮想コミュニティ Sleep Network Hub 「ZAKONE」を、2022年9月3日にグランドオープンした。参画企業と共に睡眠課題の解決に向けた取り組みを進めている。

「ZAKONE」では、これまでにクリエイティビティを向上させる仮眠ビデオ「カレ~なる仮眠」の制作やラグビー選手の睡眠改善サポート、睡眠に関する情報の発信等に取り組んできた。

そして今回、睡眠に興味を持ってもらうだけではなく、心地よく質の高い睡眠を実体験するための「ZAKONE」の新たな取り組みとして、「ZZZN(ズズズン)- LISTEN AND SLEEP -」を実施に至った。

この取り組みでは、新しい「睡眠体験」を通して、日々の眠りに悩んでいる方に、日頃の眠りについて見直すきっかけを提供することをめざす。





取り組みの概要

睡眠の日である2023年3月18日に、「sasayaki lullaby」の生演奏を聴きながら眠りに落ちる”寝落ちするための演奏会”「ZZZN(ズズズン)- LISTEN AND SLEEP -」。睡眠に特化した宿泊型ライブイベントは、国内初の取り組みとなる。





sasayaki lullabyとは

《sasayaki lullaby》とは、2022年の「世界睡眠デー」にソニー・ミュージックジャパンインターナショナル からローンチした、大ヒット洋楽曲をささやき声でリアレンジカバーした”おやすみ前専用の入眠プレイリスト”。《sasayaki lullaby》を用いて、音楽が睡眠に与える影響を、脳と睡眠を科学する株式会社ブレインスリープとNTT東日本の協働のもと効果検証したところ、本プレイリストが睡眠潜時と睡眠効率の改善に寄与する可能性を確認した。

■sasayaki lullaby「I Want It That Way」

「ZZZN」では、《sasayaki lullaby》のプレイリストから、ワン・ダイレクションの「What Makes You Beautiful」や、ザ・チェインスモーカーズの「Closer」など世界的大ヒット洋楽曲をささやき声でリアレンジカバーした5曲を披露。ライブは”お昼寝ライブ”としての「DAY LIVE」と”おやすみライブ”としての「NIGHT LIVE」の2回実施。PES & SONPUB、Sincere、Seihoの3組のアーティストによる、今回のためにアレンジした生演奏ライブを実施した。







■sasayaki lullaby「What Makes You Beautiful」

イベント参加者は、旅館にチェックインした後に睡眠情報をトラッキングする睡眠専用デバイス「ブレインスリープ コイン」を受け取り、15時の「DAY LIVE」を自由な場所で楽しんだ後、夕食や入浴など寝る準備を整えた後に各自の部屋から22時の「NIGHT LIVE」を楽しんだ。



各部屋には睡眠を誘う赤色灯が照らされており、観客のBPM(一分間の心拍数)の低下をトラッキングし、寝落ちすると完全消灯することで幻想的な夜を演出。これまでにない、眠り×エンタメ×テクノロジーを掛け合わせた宿泊体験を提供した。



「ZZZN(ズズズン)- LISTEN AND SLEEP -」体験内容(公式サイトより)

ZZZN(ズズズン)は生演奏を聴きながら眠る体験。観客席は布団の中。ささやき声で奏でられる音楽で、心地よい夢の世界へ。

1.チェックイン

宿泊者はホテルへチェックインを済ませます。

その際、フロントにて睡眠を計測するデバイス「ブレインスリープ コイン」や睡眠アメニティグッズ(パジャマ、冊子、キャンドル等)を受け取ります。

2.DAY LIVE

中庭にてお昼寝するためのDAY LIVEを各自由な場所でお楽しみいただけます。

3.就寝準備

各々夕食と入浴を済ませ、ナイトウェアに着替えてNIGHT LIVEと睡眠への気持ちを高めます。

4.NIGHT LIVE

就寝準備が整ったところで、LIVEがスタートします。部屋の窓を少し開けて、赤色灯を点灯させ、ベッドの上でLIVEを聴きながら宿泊者は睡眠に向かっていきます。LIVEは徐々にトーンを下げ、ささやく歌声が眠りへと誘います。宿泊者のBPMをトラッキングしており、寝落ちすると赤色灯が消灯、入眠していることを可視化し、幻想的な夜を演出します。

※音楽を聴きながら眠っていただく体験を大切にしているため、夜のライブに関してはアーティストの観覧を想定しておりません。そのため、一部、アーティストをご覧になることができない部屋がございます。

5.就寝

宿泊者全員が就寝し、明かりは全て消え、音楽が鳴りやみ、心地よい暗闇と静寂がホテルを包みます。

※睡眠状況はブレインスリープ コインの計測から判断されます。

6.起床・チェックアウト

ブレインスリープ コインをフロントで返却し、チェックアウトとなります。

イベント終了直後の感想

NTT東日本 ビジネスイノベーション本部 ソリューションアーキテクト部 スリープテック事業 Director 尾形 哲平氏は、次のようにコメントしている。



尾形 哲平氏 当初は中庭でのライブを予定していたが、雨天のため、急遽200畳の大広間でのライブに変更した。室内に変更したことにより、DAY LIVEでは参加者の方々が、畳に雑魚寝しながら生演奏を聞くという新しい睡眠体験をつくれた。NIGHT LIVEに関しても、リアルタイムの睡眠データと照明を連動させ、幻想的な空間をつくることができた。これから振り返りは必要だが、お客様から満足の声もお聞きし、総じて良いイベントになったと考えている。

今後の展開

今後は、事業化について検討しつつ、本イベントをさらにコンテンツを拡充し、規模も拡大してきたいとしている。睡眠課題を解消するためには、睡眠をデータによって可視化し、科学的に改善支援をすることがもちろん必要だが、睡眠をエンタメ化し、睡眠に興味を持っていただくことも大切であると考え、NTT東日本グループは「睡眠×○○」をテーマに、様々な分野のパートナーとのコラボレーションを促進し、デジタルとエンタメを掛け合わせ、睡眠課題の解消に貢献して行きたい考えだ。







ZZZN 公式サイト