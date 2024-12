実写版『ボルテスV レガシー』今度はTVシリーズを全20話に編集して「超電磁リスペクトTV版」をBS12 トゥエルビで新春放送

By ロボスタ編集部

BS12 トゥエルビは、毎週木・金曜日の26時より新旧の名作話題作を放送している深夜アニメ枠「アニメ26」において、2025年1月3日から「TVシリーズ『ボルテスV レガシー』”超電磁リスペクトTV版”」を放送すると発表した。声のキャストに堀江美都子さんの名前があがっている。



「TVシリーズ『ボルテスV レガシー』”超電磁リスペクトTV版”」について

概要

1977年のテレビアニメ「超電磁マシーン ボルテスV」放送から約半世紀。日本以上に熱狂的な支持を受けているフィリピンで映画1本、テレビシリーズ90話の大ボリュームで実写化。オリジナルでは全90話のテレビシリーズを全20話へ大胆に再編集。映画“超電磁編集版”では明かされなかった、主人公たちの生い立ち、敵であるボアザン帝国側の事情、地球征服のために続々と投入されるビースト・ファイター…などストーリー構成も新たに。

映画と同じ吹替キャストを迎え、原作TVアニメ「超電磁マシーン ボルテスV」とフィリピンで実写化された「ボルテスV レガシー」への“大きすぎるリスペクト”を込めて、”超電磁リスペクトTV版”を放送する。



ストーリー

ある日地球は“ボアザン星”からやってきたプリンス・ザルドス率いる軍隊からの攻撃を受ける。通常の兵器が全く通じない中、スティーヴ、ビッグ・バート、リトル・ジョンのアームストロング3兄弟とマーク・ゴードン、ジェイミー・ロビンソンの5人は、密かに製造されていた5機のマシンに乗り込み戦いに挑む。敵側は勝利を確実なものとするため、より強大な獣型ロボット“ビースト・ファイター”を繰り出してきた。5人はそれに対抗するため「レッツ・ボルトイン!」のかけ声とともにマシンを合体させ、巨大な人型ロボット“ボルテス V”となる。

果たしてボルテス・チームの5人は、地球を守ることができるのか――。

2024年、日本全国で劇場公開して話題を呼んだ“超電磁編集版”に続く、ボルテス・チームの物語が今シリーズで明らかになる。



出演者 役名:キャスト(声)敬称略

スティーヴ・アームストロング:ミゲル・タンフェリックス(小林千晃)

マーク・ゴードン:ラドソン・フローレス(金城大和)

ロバート・“ビッグ・バート”・アームストロング:マット・ロザノ(花倉桔道)

“リトル・ジョン”・アームストロング:ラファエル・ランディコ(小市眞琴)

ジェイミー・ロビンソン:イザベル・オルテガ(中島愛)

フロスガー(ネッド・アームストロング):デニス・トリロ(三上哲)

マリアンヌ・アームストロング:カーラ・アベラナ(堀江美都子)

プリンス・ザルドス:マーティン・デル・ロザリオ(諏訪部順一)

ザンドラ:リーゼル・ロペス(飯田里穂)

ドラコ:カルロ・ゴンザレス(樋山雄作)

ズール:エピ・クウィゾン(越後屋コースケ)

リチャード・スミス:アルバート・マルティネス(山中誠也)

オスカー・ロビンソン:ガビー・エイゲンマン(相樂真太郎)



スタッフ 敬称略

監督:マーク A. レイエス V

脚本:スゼッテ・ドクトレーロ

シニア・エグゼクティブ・プロデューサー:ヘレン・ローズ・セセ、ラーソン・チャン

エグゼクティブ・プロデューサー:ダーリング・プリドトレス、ティージェイ・デル・ロザリオ、白倉伸一郎

製作国:フィリピン

原題:Voltes V: Legacy

主題歌:「ボルテスVの歌」

歌:ジュリー・アン・サン・ホセ

作詞:八手三郎

作曲:小林亜星



放送スケジュール

2025年1月3日から毎週金曜26時00分~26時30分(全20話)



第1話あらすじ

プリンス・ザルドス率いる軍が地球を侵略に来る。スティーヴたち5人は地球を守るための最後のとりでボルトマシンに乗り、迎え撃つ。一旦は撃退するも、敵はさらに強力な兵器、ビースト・ファイターのドクガガを使う。スティーヴたちは合体し、ボルテスVに。

地球の運命をかけた戦いが幕を開けるのだった。





©TOEI Co. Ltd, Telesuccess All Rights Reserved

プレゼントキャンペーンも実施

BS12アニメ公式Xアカウント(@BS12_anime)において、キャンペーンを開催。吹替キャストサイン入り映画ポスターをプレゼント。詳細は後日HPで公開される。



「アニメ26」とは

新旧の名作話題作をお届けする深夜アニメ枠「アニメ26」。TVアニメシリーズやTVスペシャル、OVA、声優番組、ゲーム情報、時には短編映画も。今まで無料放送で見ることができなかった作品のラインナップを予定している。



吹替キャストコメント

小林千晃 さん /スティーヴ・アームストロング役

小林千晃 さん

いよいよ「ボルテスⅤ」のTVシリーズが始まります!

映画をご覧になった方が気になったであろうポイントがしっかりと描かれるだけでなく、新たな味方や敵、そして容赦のない展開が待ち受けています。

このコメントを読んでくださっている皆さんはもはやボルテス・チームの一員ですので、きっと心震えること間違いなしです。

ぜひ最後まで一緒に「ボルテスⅤレガシー」の世界を堪能しましょう!レッツ・ボルトイン!

【小林千晃 さん プロフィール】

6月4日生まれ、神奈川県出身。大沢事務所所属。『マッシュル -MASHLE-』(マッシュ・バーンデッド)、『花野井くんと恋の病』(花野井くん)、『青のミブロ』(斎藤はじめ)、『アオのハコ』(笠原匡)、『30 歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい』(安達清)、『葬送のフリーレン』(シュタルク)、『地獄楽』(画眉丸)、『スプリガン』(御神苗優)、『SK∞ エスケーエイト』(馳河ランガ)などに出演。



金城大和 さん/マーク・ゴードン役

金城大和 さん

劇場版『ボルテスV レガシー』ご覧いただき、誠にありがとうございます。

劇場版という事は、そうです!TV版もあるという事です。劇場版では描ききれなかったシーンや、その後の続きを、全20話で深めてお送りいたします。ご自宅のテレビ画面から共に叫びましょう。レッツ・ボルトイーン!



【金城大和 さん プロフィール】

2010年に俳優としてデビュー、2013年スーパー戦隊シリーズ『獣電戦隊キョウリュウジャー』(キョウリュウブルー 、有働ノブハル)で初のテレビドラマレギュラー出演、その後も『オキナワンヒーローズ』(ヒロト / 琉神マブヤー)『仮面ライダーギーツ』(仮面ライダーシロ)など俳優としても活躍、また『遊☆戯☆王ARC―V』(黒咲隼)『沖縄で好きになった子が方言すぎてツラすぎる』(比嘉鉄)外画『ビバリーヒルズコップ』(ビリー)など声優としても活躍の幅を広げている。



花倉桔道 さん/ビッグ・バート・アームストロング役

花倉桔道 さん

愛大きすぎ実写「ボルテスV レガシー」

劇場版を第1章とするなら、超電磁リスペクトTV版はまさに序章であり第2章。

劇場版でも楽しんでいただけたであろうビッグ・バートの兄・弟であり良き友人でムードメーカーなところはTV版でも楽しんでいただけます。

原作のスティーヴとビッグ・バートと言えば!のお話もある…かも?

獣士…いえ、ビースト・ファイター達もさらに登場してきますので超電磁リスペクトTV版も是非ご覧ください!チェストー!!



【花倉桔道 さん プロフィール】

12月24日生まれ、兵庫県出身。『文豪ストレイドッグス』シーズン1~5(宮沢賢治)、『サンリオ男子』(西宮諒)、『カードファイト!!ヴァンガードG』(クリストファー・ロウ)など数々のアニメや、「ゴーティマー・ギボン ~ふしぎな日常~」シーズン1~3(ゴーティマー)などの海外ドラマ(吹替)に出演。



小市眞琴 さん/リトル・ジョン・アームストロング役

小市眞琴 さん

映画『ボルテスⅤレガシー』ご視聴いただき、ありがとうございました!

TV版では、映画から物語が進み、さらに各人物の掘り下げもありと、見どころ万歳です。

個人的には新たに登場するリトル・ジョンくんの相棒がとても面白くて可愛いので見て頂きたいです!

引き続き、応援よろしくお願いします!



【小市眞琴 さん プロフィール】

小市眞琴(こいち・まこと)/2月17日生まれ、tomorrow jam所属。主な出演作に『るろうに剣心-明治剣客浪漫譚-』(明神弥彦)、『転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます』(ロイド)、『アイドルマスター シンデレラガールズ』(結城 晴)、『100万の命の上に俺は立っている』(時舘由香)、『文豪ストレイドッグス』(大倉燁子)など。



中島愛 さん/ジェイミー・ロビンソン役

中島愛 さん

劇場版『ボルテスV レガシー』いかがでしたか?BS12で皆さまにご覧いただけて嬉しいです!

この先一体どうなっちゃうの?と気になるエンディングだったと思いますが、

なんとTVシリーズで続きが描かれています。全20話、ぜひ楽しみにしていてください!



【中島愛 さん プロフィール】

2007年、「Victor Vocal & Voice Audition」にて最優秀者に選ばれ、TVアニメ『マクロスF』ランカ・リー役で声優・歌手デビュー。声優としてこれまでに『セイクリッドセブン』(藍羽ルリ役)、『君のいる町』(枝葉柚希役)など数多くのヒロイン役を演じた。他出演作は『ハピネスチャージプリキュア!』(愛乃めぐみ/キュアラブリー役)『キャッチ!ティニピン』(マヤ役)など。