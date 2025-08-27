お掃除ロボットと相性抜群！段差に引っかからず快適な「スロープラグ」 – タンスのゲン

シェア

タンスのゲン株式会社は、人気の「極厚ラグ」シリーズから、縁部分をゆるやかな傾斜設計にすることでロボット掃除機がスムーズに走行でき、小さなお子様もつまずきにくい「スロープラグ」を新たに発売した。

近年、共働き世帯や高齢者世帯を中心にロボット掃除機の普及が進んでいる。掃除の自動化により家事の負担は軽減される一方で、「厚手のラグに乗り上げられない」「段差に引っかかって清掃できない」といった課題が多くの家庭から寄せられていた。また、小さなお子様がラグの段差につまずきやすいという声も多くある。

これらの課題を受けて、タンスのゲンは人気の「極厚ラグ」シリーズにスロープ仕様を採用。厚みと快適性はそのままに、段差を緩やかな傾斜にすることでロボット掃除機の走行を妨げず、清掃効率を向上させた。さらに、小さなお子様や高齢者の方もつまずきにくい安全設計となっている。

「スロープラグ」

新モデルはラグの縁部分を斜めに加工したスロープ状にすることで、段差によるつまずきを防止。従来の「極厚ラグ」で問題となっていた“段差に引っかかって掃除できない”という問題を解消し、ラグ上の掃除も可能にした。「極厚ラグ」特有の贅沢なボリューム感を維持しつつ、毎日の掃除のしやすさにも配慮している。

商品仕様

本製品は厚み30mmの極厚仕様で、底付き感の少ない快適なクッション性を実現。25mmの高反発ウレタンフォームをベースに、4mmのフランネル生地と滑り止め裏地を組み合わせた3層構造を採用し、柔らかな踏み心地と耐久性を両立させた。防音性にも優れており、階下への生活音の軽減や床冷え対策にも適している。

表面には短毛のフランネル生地を使用し、手触りはふんわりとなめらかだ。毛流れや光の角度によって表情が変わり、シンプルなインテリアに上品な奥行きを添える。毛足は約4mmと短いため、食べこぼしやホコリが絡みにくく、掃除機やロボット掃除機で簡単に清掃できる点も特徴である。

また、低ホルムアルデヒド基準をクリアしており、小さなお子様や肌の敏感な方も安心して使用できる。床暖房やホットカーペット、こたつにも対応し、季節を問わず快適に利用可能。裏面には滑り止め加工が施されており、使用中のずれを防止して安全性を高めている。

カラーバリエーション

カラーは、「ミルクアイボリー」「フォグベージュ」「ミストグレー」「チャコールグレー」「セージグリーン」の全5色。さらに用途や部屋の広さに合わせて選べる4サイズ（S：130×185cm、M：185×185cm、L：200×250cm、XL：200×300cm）を展開中。落ち着いたニュアンスカラーと豊富なサイズ展開により、どんなインテリアにも自然に馴染みやすいデザインとなっている。



タンスのゲン本店、楽天市場店、ヤフーショッピング店にて販売中。価格や納期の詳細は各商品ページを確認する必要がある。