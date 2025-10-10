全天候型ヒューマノイドロボットの動画を公開　DEEP Roboticsが防水･防塵で産業用ヒューマノイドを再定義へ

シェア

2025年10月9日、DEEP Roboticsが全天候型（防水･防塵）ヒューマノイドロボット「DR02」の動画をYouTubeで公開した。DEEP Roboticsは、2017年に中国で設立されたロボット開発企業で、四足歩行ロボットの開発と製造で先行している。



「DR02」は座禅を組み、滝や雨に打たれ、まるで精神修行しているシーンが連続するのは、IP66防水・防塵性能を示すため。DEEP Roboticsは防水･防塵性能によって、産業用ヒューマノイドを再定義する、としている。



-20℃～55℃の環境下で信頼性の高い動作を実現しているという。



双腕を搭載、身長は175cm、10kgの荷重を支えて総可搬重量は20kg。



毎秒1.5mの速度で歩行し、階段の昇降、20度の傾斜にも対応する。



275 TOPSの高い演算能力とマルチセンサー認識システムを搭載。モジュール式クイックデタッチ設計で運用・保守を簡素化、長期的な進化を実現するとしている。

■Introducing DR02 — The World’s First All-Weather Humanoid Robot | DEEP Robotics