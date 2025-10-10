全天候型ヒューマノイドロボットの動画を公開　DEEP Roboticsが防水･防塵で産業用ヒューマノイドを再定義へ

2025年10月9日、DEEP Roboticsが全天候型（防水･防塵）ヒューマノイドロボット「DR02」の動画をYouTubeで公開した。DEEP Roboticsは、2017年に中国で設立されたロボット開発企業で、四足歩行ロボットの開発と製造で先行している。
「DR02」は座禅を組み、滝や雨に打たれ、まるで精神修行しているシーンが連続するのは、IP66防水・防塵性能を示すため。DEEP Roboticsは防水･防塵性能によって、産業用ヒューマノイドを再定義する、としている。
-20℃～55℃の環境下で信頼性の高い動作を実現しているという。
双腕を搭載、身長は175cm、10kgの荷重を支えて総可搬重量は20kg。
毎秒1.5mの速度で歩行し、階段の昇降、20度の傾斜にも対応する。
275 TOPSの高い演算能力とマルチセンサー認識システムを搭載。モジュール式クイックデタッチ設計で運用・保守を簡素化、長期的な進化を実現するとしている。
■Introducing DR02 — The World’s First All-Weather Humanoid Robot | DEEP Robotics
関連記事
家庭にヒューマノイドが溶け込む近未来の生活 Figure AIが量産を意識した新型の汎用ロボットの動画を公開 海外やネットの反応は
ボストン・ダイナミクスとトヨタ（TRI）がヒューマノイドの高性能グリッパーを開発中 器用に手を使う動画が話題に
国産「AIヒューマノイド」を東大発ベンチャーのハイランダーズが発表 プロトタイプは2025年Q4にリリース
1Xが家庭環境で使われるヒューマノイド向けマルチモーダルAIの最新動画を公開
Figureのヒューマノイドが物流現場で作業する動画を公開 有識者や視聴者の意見と感想まとめ
「ヒューマノイドの最大の課題は適応性」Atlasトレーニング状況を日本語で解説 ボストン･ダイナミクスが動画を公開
ヒューマノイド同士の格闘技大会が開催 世界の有識者や観衆はどう見たか? ユニツリー・コンバット・コンペティション
ヒューマノイドは医療や介護現場、日常生活にどのように溶け込むのか Fourierの10周年記念動画が描く未来
人間の骨格を模倣したヒューマノイドの最新動画を公開 PNDbotics、強化学習とシミュレーションで訓練時間を短縮
ヒューマノイドが格闘技界に進出!? Unitreeが格闘技の動画を公開、ひと月後に「ロボットファイト」の配信も予告
Figureのヒューマノイド、BMWの工場で作業する最新動画を公開
1Xの家庭用ヒューマノイド新型モデルが NVIDIAのCEOに特製の革ジャンをプレゼント 皿洗いを学習する動画を公開
Unitreeのヒューマノイド、今度は見事な「キップアップ」を披露【世界初】
ボストン･ダイナミクスのヒューマノイド「歩く、走る、這う、側転もできる」リアルな動きをモーションキャプチャーで強化学習
身体能力が抜群のヒューマノイド、今度はスタンディング･サイドフリップに成功 Unitree G1
NVIDIAとディズニー、Google Deepmindが連携 世界初のヒューマノイド開発基盤「Isaac GR00T N1」の概要と物理エンジン「Newton」を発表
Google DeepMindが生成AI「Gemini」をヒューマノイドで活用 会話･三目並べ･文字パズルの動画を公開 Apptronikと連携
Lumosがヒューマノイドと触覚センサーの動画公開 丘を走り、壊れものを掴む、打ち上げ花火を手持ちでぶっぱなす様子も
ボストン･ダイナミクスのヒューマノイド「電動アトラス」自動車製造工場で働くためトレーニング中！ラボ内部の動画を公開
家庭用から宇宙まで!? インドのMuksがヒューマノイドを近々リリースすると発表
UBTECH、複数台のヒューマノイドがEVメーカー「Zeekr」のスマート工場で働く動画を公開 Zeekrは2025年に日本市場へ参入予定
Unitreeのヒューマノイド、今度はスピンキックを披露！「720°スピンキック、衝撃を聞け！」
触覚を持ったヒューマノイドの動画をSanctuary AIが公開 視覚で手を伸ばし触覚でつかむ 手探り「ブラインドピッキング」も披露
NVIDIA ヒューマノイド開発支援の最新情報 「Boston DynamicsやFigureなどの大手ロボット企業が導入」
ヒューマノイドロボットが物流現場で働く未来像？ Figureがパッケージを認識･選別する動画を公開 OpenAIやMicrosoft、NVIDIAなどが出資
