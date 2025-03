UBTECH、複数台のヒューマノイドがEVメーカー「Zeekr」のスマート工場で働く動画を公開　Zeekrは2025年に日本市場へ参入予定

By ロボスタ編集部

シェア

1

ツイート

0

はてブ

0

UBTECH Roboticsは、同社のヒューマノイド「Walker S1」が、EVメーカー「Zeekr」の工場で働く動画を2025年3月3日に公開した。「Zeekr」は2025年に日本市場への参入を予定している。









動画の解説欄では「複数のシナリオとタスクをまたぐ世界初のマルチ・ヒューマノイド・ロボットのコラボレーション」と題し、「UBTECHの革新的なフレームワーク「BrainNet」を搭載したヒューマノイド「Walker S1」が複数台のチームでZeekrの5Gスマート工場で複雑なタスクをマスターするために協力しています(共同実践トレーニングプログラム)」とコメントしている。



ラストのシーンでは少しコミカルで助け合うシーンも描かれている。

■ UBTECH’s humanoid robots power swarm intelligence at ZEEKR(最新)

以下の動画は約6ヶ月前のもの。

■ UBTECH Humanoid Robot Walker S Lite: Working in Zeekr Intelligent Factory

2024/08/06

ヒューマノイド「Walker S1」の動画。

■Introducing UBTECH Humanoid Robot Walker S1: meet the generalization needs in industrial scenarios