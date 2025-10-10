TOP > ニュース > プレミアム会員限定【見逃し配信】パナソニック、製造･物流ロボットの現場導入改革「ロボット制御プラットフォーム」の実際と展望【オンラインセミナー】
10月のロボスタ オンラインセミナー第1弾を、2025年10月9日（木）に開催しました。今回のテーマは「パナソニック、製造･物流ロボットの現場導入改革「ロボット制御プラットフォーム」の実際と展望」です。

パナソニック コネクト株式会社は、製造業や物流分野の自動化を推進するため、画期的な「ロボット現場導入サービス」として、「ロボット制御プラットフォーム」の提供を発表しました。


複数のロボットメーカーや機種に関わらず、同一の操作感でロボットを制御でき、トレーニングやシミュレーション、ティーチングなどの効率化も期待できます。更には2025年7月時点で12社の連携パートナーも発表しています。


既存のWMS（倉庫管理システム）との連携ソリューションや、パナソニックコネクトが展開しているBlue YonderのSCMシステムとの連携についても説明がありました。


具体的にはどのようなシステムで、どのように自動化を実現するのか。対象となるロボットや連携できる業務システムは? どのような効率化や効果が確認されているのか? など、動画を交えて、詳しく説明して頂きました。


更には、今後、スマート物流に「生成AI」や「ヒューマノイド」は浸透していくのか、有識者としてのご意見も聞かせて頂きました。


終了後のアンケート

終了後のアンケートでは93%の方が「このセミナーは推奨できる」と回答していただきました（10月10日AM時点）。

また、このセミナーの評価についての回答では、「とてもよい」が36%、「良い」が50%、「ふつう」が7%と、高い評価を頂きました。



ロボスタ「プレミアム会員」は見逃し配信が視聴できます

ロボスタ「プレミアム会員」の方は、下記のボタンから見逃し配信をご覧頂くことができます。このセミナーの見逃し配信の期限は開催日より1年間。
ロボスタ「プレミアム会員」は3ヶ月間無料キャンペーン中です。お申込の際にクーポンコード「09E4Y1WP」をご入力ください（いつでも解約可能）。


なお、ロボスタオンラインセミナーの一覧はこちらです。今後開催のセミナーにもご注目ください。


セミナーの概要（開催済）

パナソニック、製造･物流ロボットの現場導入改革「ロボット制御プラットフォーム」の実際と展望
開催日時：2025年10月9日（木）14:00～15:15
【セミナーは終了しました】

本セミナーでは、パナソニック コネクトのキーマンに登壇して頂き、「ロボット制御プラットフォーム」の全貌や開発中の新技術等を解説して頂きます。その後で、ロボスタ編集長の神崎洋治との対談、視聴者からの質疑応答を予定しています。

＜ゲスト講師＞
パナソニックコネクト株式会社 牛島 敏 氏

＜モデレーター＞
ロボスタ 編集長 神崎洋治


本セミナーの主な内容

1.パナソニック コネクトの業務の概要･体制･実績など
2.ロボットを現場導入する際の課題
3.「ロボット現場導入サービス」と、そのサービスの一つである「ロボット制御プラットフォーム」とは?
　概要としくみ、メリット等
　工場や物流現場のどのような課題を解決するのか
4.Blue Yonderとは? システム連携サービスについて
5.動画によるデモ
6.社内やグループ内での具体例や導入事例の紹介
7.ロボットの導入プロセスの例
8.連携パートナーの紹介と、今後どんな企業と連携したいか
9.開発中の技術紹介
　自然言語入力で制御「生成AIによる自動プログラミング」など
10.質疑応答



プレミアム会員になると「見逃し配信」が見放題、クーポン配布中

ロボスタ「プレミアム会員」なら、業界キーマンが登壇するセミナーへのリアルタイム参加や、過去セミナーの「見逃し配信」視聴を月額5,500円でご利用いただけます。
また、ロボスタ プレミアム会員の登録キャンペーンとして「3ヶ月無料クーポン」をご用意いたしました。3ヶ月間プレミアム会員として無料でご利用頂けます。お申込の際にクーポンコード「09E4Y1WP」をご入力ください。今後のセミナーも3ヶ月間は無料でご視聴いただけます。この機会に是非ご登録をお願いいたします（いつでも解約可能）。

【プレミアム会員（月額5,500円） 提供内容】
・セミナー参加（月2回開催予定）
・セミナー見逃し配信動画（過去1年分:一部例外もあり）
・ニュースレター購読（週1回配信を予定）
今後のオンラインセミナーの予定はこちら


