プレミアム会員限定【見逃し配信】パナソニック、製造･物流ロボットの現場導入改革「ロボット制御プラットフォーム」の実際と展望【オンラインセミナー】

10月のロボスタ オンラインセミナー第1弾を、2025年10月9日（木）に開催しました。今回のテーマは「パナソニック、製造･物流ロボットの現場導入改革「ロボット制御プラットフォーム」の実際と展望」です。
パナソニック コネクト株式会社は、製造業や物流分野の自動化を推進するため、画期的な「ロボット現場導入サービス」として、「ロボット制御プラットフォーム」の提供を発表しました。
複数のロボットメーカーや機種に関わらず、同一の操作感でロボットを制御でき、トレーニングやシミュレーション、ティーチングなどの効率化も期待できます。更には2025年7月時点で12社の連携パートナーも発表しています。
既存のWMS（倉庫管理システム）との連携ソリューションや、パナソニックコネクトが展開しているBlue YonderのSCMシステムとの連携についても説明がありました。
具体的にはどのようなシステムで、どのように自動化を実現するのか。対象となるロボットや連携できる業務システムは? どのような効率化や効果が確認されているのか? など、動画を交えて、詳しく説明して頂きました。
更には、今後、スマート物流に「生成AI」や「ヒューマノイド」は浸透していくのか、有識者としてのご意見も聞かせて頂きました。
終了後のアンケート
終了後のアンケートでは93%の方が「このセミナーは推奨できる」と回答していただきました（10月10日AM時点）。
また、このセミナーの評価についての回答では、「とてもよい」が36%、「良い」が50%、「ふつう」が7%と、高い評価を頂きました。
セミナーの概要（開催済）
パナソニック、製造･物流ロボットの現場導入改革「ロボット制御プラットフォーム」の実際と展望
開催日時：2025年10月9日（木）14:00～15:15
【セミナーは終了しました】
本セミナーでは、パナソニック コネクトのキーマンに登壇して頂き、「ロボット制御プラットフォーム」の全貌や開発中の新技術等を解説して頂きます。その後で、ロボスタ編集長の神崎洋治との対談、視聴者からの質疑応答を予定しています。
＜ゲスト講師＞
パナソニックコネクト株式会社 牛島 敏 氏
＜モデレーター＞
ロボスタ 編集長 神崎洋治
本セミナーの主な内容
1.パナソニック コネクトの業務の概要･体制･実績など
2.ロボットを現場導入する際の課題
3.「ロボット現場導入サービス」と、そのサービスの一つである「ロボット制御プラットフォーム」とは?
概要としくみ、メリット等
工場や物流現場のどのような課題を解決するのか
4.Blue Yonderとは? システム連携サービスについて
5.動画によるデモ
6.社内やグループ内での具体例や導入事例の紹介
7.ロボットの導入プロセスの例
8.連携パートナーの紹介と、今後どんな企業と連携したいか
9.開発中の技術紹介
自然言語入力で制御「生成AIによる自動プログラミング」など
10.質疑応答
