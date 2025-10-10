TOP > ニュース > 家庭にヒューマノイドが溶け込む近未来の生活　Figure AIが量産を意識した新型の汎用ロボットの動画を公開　海外やネットの反応は
家庭にヒューマノイドが溶け込む近未来の生活　Figure AIが量産を意識した新型の汎用ロボットの動画を公開　海外やネットの反応は

2025年10月10日

Figure AIは、自社で開発中の第3世代ヒューマノイド「Figure 03（F03）」のプロモーション動画をYouTubeで公開した。この記事では海外での報道やSNSの反応、新モデルの特徴などを解説しよう。

Figure AIのYouTube動画より

Figure 03は「家庭利用」「量産対応」「汎用ロボット化」をテーマに設計を見直したモデルで、動画では家庭にヒューマノイドが溶け込む近未来の生活シーンが描かれている。


動画公開と同時に、Figure AIは自社サイトで解説記事「Introducing Figure 03」も掲載。動画と記事の両方で、開発の狙いや設計思想を示している。


同社は今回の発表を「量産を見据えた再設計」「家庭環境への適応」「AI（Helix）との統合強化」と位置づけ、従来の試作機段階から「実際に使えるロボット」への転換点と捉えている。


米Time誌など一部海外メディアは、「現実的な家庭向けロボットに近づいた第一歩かもしれない」と評価。これまで工場や特化用途に限られてきたロボットが、日常生活の中で人と共に活動する可能性に注目が集まっている。


一方で、「デモ映像に過ぎず、実際に日常環境で安定して動作するかは疑問」「成功例のみを編集して見せているのではないか」といった懐疑的な声もSNS上で多い。ただし、動画内には一部で動作がうまくいかない場面も含まれており、「透明性を持とうとする姿勢は評価できる」という意見も見られる。


量産化を視野に入れるためには、こうした賛否に対して展示会や内覧会などで実際の動作を公開することが重要となりそうだ。今後の展開に注目が集まる。

■Introducing Figure 03


主な改良点・特徴


センサー・視覚系
新開発のカメラアーキテクチャにより、フレームレート向上・レイテンシ削減・視野拡張を実現。高精度なリアルタイム環境認識が可能になった。

手・触覚系
ハンド（グリッパー）に専用カメラと高感度触覚センサーを搭載し、3g程度の力も検出可能。繊細な物体操作を可能にした。

安全性・家庭適応設計
多密度フォームやソフト被覆、軽量化設計、誘導充電方式のワイヤレス給電、洗えるテキスタイル被覆などを採用し、家庭環境への安全性と親和性を高めた。

バッテリー／電源
多層保護設計のバッテリーと誘導充電方式を採用。動画内では充電ステーションの動作も描かれ、安全で持続的な運用を意識した構成となっている。

量産対応設計
部品点数や組立工程を削減し、工具不要で交換できる外装を採用。射出成形やダイカスト部品の導入、新サプライチェーン構築、量産工場「BotQ」の整備など、商用化を前提にした設計思想へと移行している。

データ転送・学習
高帯域データオフロード機能により、クラウド学習基盤と連携。ロボットが取得するセンサーデータを継続的な学習や改善に活用する。

音声対話・応答性
マイク配置や音響システムを刷新し、音声ベースの対話精度を向上。より自然な会話インターフェースを目指している。


