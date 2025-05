ヒューマノイドは医療や介護現場、日常生活にどのように溶け込むのか　Fourierの10周年記念動画が描く未来

シェア

0

ツイート

0

はてブ

0

Fourierは、2015年に上海で創業されたロボティクス企業。今年で10年目を迎え、それを記念してYouTubeで動画を2025年5月19日に公開した。その動画では、医療・リハビリ・介護現場、日常生活において、ヒューマノイドがどのように溶け込んでいるか、未来像の例が描かれている。



同社はリハビリテーション関連のロボットの開発に注力していて、創業から10年間で世界中に1万台以上のAI駆動型ロボットを納入してきた。リハビリロボットは、60カ国3,000以上の病院や施設で使用されているという。





近年はヒューマノイド開発にも注力し、より温かみのあるインタラクションを持ち、人を中心に据えたAIテクノロジーを開発していく、としている。



同社のヒューマノイド「GR-1」は、身長165cm、体重55kg、44の関節を持ち、世界初の量産型ヒューマノイドとされている。



■10 Years In. And FOURIER is Just Getting Started.

【動画内の説明 妙訳】

優れたロボティクス企業とは、どのようなものでしょうか?

革新的なテクノロジー、信頼性の高い製品、そして思いやりのある、誰にでも利用しやすいサービスとサポート。

では、「思いやりのある」ロボティクス企業とは?

それは単なる専門知識だけでなく、真心を込めたケアの精神を持つことです。

テクノロジーに人間らしさを感じさせる、パーソナライズされた対応。

時間や距離を超えて、私たちはロボットを通じて心をつなぎます。

フルスタックのロボティクス技術を活用し、人々の生活を豊かにする。

想像力の限界に挑みながら、よりスマートで優れた未来がすぐそこにあります。

それは、あなたの賢いハウスキーパーかもしれませんし、信頼できる家族のアシスタントかもしれません。

内側から外側まで、私たちのロボットはあなたの暮らしを再定義していきます。

ロボティクス技術によって動かされ、私たちは人類の新たな章を切り開いていきます。