Unitreeのヒューマノイド、アクション俳優に迫る身体能力！最新動画を公開

身体能力に優れるヒューマノイドを開発･販売しているUnitreeが、体操選手やアクション俳優に迫る動画「Unitree G1 Kungfu Kid V6.0」（6回目のアップデートバージョン）をYouTubeで2025年10月13日に公開した。





同社の小型ヒューマノイドロボット「G1」シリーズ（身長約130cm）は、通常の人間以上の可動域を持って設計されている。以前よりこの「G1」にカンフー風の動作をさせるデモの動画は公開しているが、より迅速で洗練された動きになっている（動画のテロップでは標準速で収録しているとのこと）。



「G1」は「力と位置のハイブリッド制御」や「OTA（Over-The-Air）ソフトウェア更新」と呼ばれる機能を備えているとして、制御アルゴリズムは継続的に改善できる設計が施されているという。



動画の説明欄には「練習生として1年半。これからも頑張ります！もっとたくさんの愛をもらえたら嬉しいです」と書き込まれている。

動画はロボティクス技術の進歩を示す「見せる能力」（パフォーマンス的要素）を追求した演出として高く評価できるものの、技術の実運用化・普及化、社会でどれほど役立つかの可能性を見せるには、反復動作とその信頼性、耐久性、バッテリー等の持続活動性などのデータが不可欠、という意見も見られる。

■Unitree G1 Kungfu Kid V6.0

中国のロボットやヒューマノイド市場を解説するオンラインセミナー開催

ロボスタでは、中国･深圳在住の有識者、吉川真人氏が登壇するオンラインセミナー「中国のロボット/ヒューマノイド産業の最前線 深圳から見る最新トレンドと実状」を2025年12月4日(木)に開催します（先着100名無料ご招待）。

中国を中心にビジネス展開している吉川氏、中国におけるロボット普及の実態や消費者の受容、報道やSNSの反応、政策的な支援環境、そしてAIとの融合による新しい潮流について実際の「肌感」を聞きます。



先着100名「無料ご招待キャンペーン」もご用意し、どなたでもご参加いただくことができます。是非ご参加下さい。(オンラインセミナーの詳細・お申し込みはこちら)