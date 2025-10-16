TOP > ニュース > 無人ロボットカフェ「b;eat」日本上陸に向けてクラファン開始 ヒルストン・ジャパン
ニュース         

無人ロボットカフェ「b;eat」日本上陸に向けてクラファン開始 ヒルストン・ジャパン

2025年10月16日 By

ヒルストン・ジャパン株式会社は、韓国Beat社製の無人ロボットカフェ「b;eat（ビート）」の日本上陸に向けたクラウドファンディングを2025年11月30日（日）まで実施する。目標金額は100万円で、資金は1号店オープンに向けた導入や実証、設置に充てられる予定だ。

このプロジェクトは、飲食業界の深刻な人手不足と、消費者の「日常で手軽に高品質なドリンクを楽しみたい」というニーズに応えることを目的としている。ヒルストン・ジャパンは「無人でも温かさを感じるカフェ体験」をコンセプトに掲げ、2026年上旬に首都圏で1号店オープンを予定する。

 

自販機とカフェを融合した次世代型ロボットカフェ

「b;eat」は、自動販売機の手軽さとカフェの本格品質を融合させた次世代ロボットカフェである。コーヒーはデロンギ×Eversysのプロ仕様マシンで抽出され、ラテには国産牛乳を使い豊かな味わいを実現した。お茶やフルーツフレーバーなど多彩なドリンクも展開し、提供はデンソー製ロボットアームが全自動で行う。

注文から提供までの完全自動化に加え、温かみのあるデザインと体験を追求している点も特徴だ。デンソーのロボットアームはドリンク作成から提供までを担当する。



 

支援者特典とこの先の展開

クラウドファンディングの支援者には、b;eatコーヒー券や、日本初導入イベントへの招待、試飲体験会参加権、限定グッズなどの特典が用意されている。気軽に参加できる応援コースもあり、幅広く支援を募る形だ。

2026年上旬の首都圏の1号店をオープン後は、オフィス街や駅ナカなどの都市部を中心に店舗展開を拡大していく方針である。

 

関連記事
【日本初】ロボットカフェを搭載したフードトラックを東京タワーで期間限定オープン 川崎重工の双腕ロボット「Duaro 2」を採用

外出困難な人が分身ロボットを操作して店員となる「分身ロボットカフェDAWN ver.β」の神戸での開催が決定

AIカフェロボット「root C」今度はJR新橋駅に登場 スマホで注文、待たずに上質なコーヒーを受取り サブスクでも

JR東海と連携 上質なコーヒーを無人で提供するAIカフェロボット「root C」正式導入 オススメ診断機能も 東京駅丸の内中央ビル

ロボットカフェ 関連記事

この記事を読んだ人におすすめ

ABOUT THE AUTHOR / 

杉田 大樹

PR

このカテゴリの新着記事

注目のロボット

Sota（ソータ）
RoBoHoN（ロボホン）
Pepper（ペッパー）
NAO（ナオ）
JIBO（ジーボ）
BUDDY（バディ）
Musio（ミュージオ）
unibo（ユニボ）
KIROBO mini (キロボミニ)

ロボットをもっと探す

注目のロボット企業

ソフトバンクロボティクス株式会社
富士ソフト株式会社
ヴイストン株式会社
AKA
株式会社よしもとロボット研究所
アスラテック株式会社
パルスボッツ株式会社
ユカイ工学株式会社
株式会社スマートロボティクス

ロボット企業をもっと探す

連載・コラム

チャンネル登録

ロボスタ