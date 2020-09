クルマでもアレクサ！Echoシリーズ初の車載デバイス「Echo Auto」がついに日本で発売 3,500以上のAlexaスキルに対応

シェア

Amazonは乗用車やトラックといった自動車に設置して、Amazonが提供する音声サービスAlexaを手軽に体験できるEchoシリーズ初の車載デバイス「Amazon Echo Auto」の予約受付を2020年9月25日(金)に開始したことを発表した。価格は4,980円(税込)。出荷は9月30日(水)より開始予定。



Echoシリーズ初の車載デバイス「Echo Auto」

Echo AutoはスマートフォンのAlexaアプリを介してインターネットへ接続し、Alexaとハンズフリーで対話できる車載デバイス。車内の音響特性を考慮して設計された8つのマイクアレイを搭載し、カーオーディオからの音楽、エアコンの音、運転中の騒音などが騒々しい車の中でも、ユーザーの話しかける声にAlexaがスムーズに応答する(Alexaの応答や音楽は、カーオーディオのBluetooth、もしくは外部入力を通じて車載スピーカーで再生される)。





Echo Autoはユーザーが契約しているスマートフォンのデータ通信を使用し、Alexaアプリを介して様々な機能にアクセスする

Echo Autoを利用することで運転しながらAmazon Music、Apple Music、Spotifyなどから音楽をストリーミング再生したり、ニュースを聞いたり、電話をかけたりすることができる他、Kindleストアから購入した本を読み上げたり、車での帰宅途中に明日の予定を確認したり、車内から自宅のAlexa対応のスマートホーム家電を操作したりすることが可能。





また、Echo Autoはこれまでに開発された3,500以上(2020年8月末時点)のAlexaスキルにも対応しており、車内でAlexaに話しかけて「アルクの英語クイズ」で英語を学習したり、「講談社のディズニースーパーゴールド絵本」で同乗する子どもに物語の読み聞かせたりすることもできる。なお、Amazon Musicが提供するポッドキャストにも対応している。





Echo AutoはシガーソケットもしくはUSBポートから給電して、デバイスを3.5mmオーディオケーブルまたはBluetoothでカーオーディオにつなぎ、付属のエアベントマウント(送風口用アタッチメント)を使用して設置する。利用開始時の初期設定や、その後の設定変更などはAlexaアプリで行うことができる。



