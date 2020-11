3DCG映画『STAND BY ME ドラえもん 2』がいよいよ明日公開 過去、現在、未来を舞台に「のび太」と「ドラえもん」が大冒険

シェア

1

ツイート

0

はてブ

1

『STAND BY ME ドラえもん 2』がいよいよ明日11月20日に公開する。同作品は2014年に公開された3DCGアニメーション「STAND BY ME ドラえもん」の続編。原作の中でも名作として知られる「おばあちゃんのおもいで」(てんとう虫コミックス「ドラえもん」4巻[小学館])をベースに、新たなオリジナル要素を加えて再構築した全世代に響く感動的なストーリーとなっている。(上の画像はYouTubeの予告ムービからキャプチャ)





物語はある日、「のび太」が古いくまのぬいぐるみを見つけるところからスタートする。それは優しかったおばあちゃんとの思い出の品だった。「おばあちゃんに会あいたい!」のび太はドラえもんの反対をおしきり、タイムマシンで過去へ向う。そして、おばあちゃんの「あんたのお嫁よめさんをひと目め見みたくなっちゃった」という一言から、過去、現在、未来を舞台に「ドラえもん」と「のび太」の大冒険が始まる。













「STAND BY ME ドラえもん」とは

『STAND BY ME ドラえもん 2』の前作「STAND BY ME ドラえもん」は『ドラえもん』史上初の3DCGアニメーションによるきめ細やかで圧倒的な映像はもちろんのこと、『のび太の結婚前夜』や『さようなら、ドラえもん』など名エピソードをもとに紡いだ感涙ストーリーが話題となり、興行収入83.8億円を突破する大ヒットを記録した。

Ⓒ2014「STAND BY ME ドラえもん」製作委員会 『STAND BY ME ドラえもん 2』の前作「STAND BY ME ドラえもん」は『ドラえもん』史上初の3DCGアニメーションによるきめ細やかで圧倒的な映像はもちろんのこと、『のび太の結婚前夜』や『さようなら、ドラえもん』など名エピソードをもとに紡いだ感涙ストーリーが話題となり、興行収入83.8億円を突破する大ヒットを記録した。 Ⓒ2014「STAND BY ME ドラえもん」製作委員会

『STAND BY ME ドラえもん 2』について

『STAND BY ME ドラえもん 2』は監督・脚本ともに前作と同じ、八木竜一氏、山崎貴氏が担当している。主題歌は俳優菅田将暉による「虹」。菅田将暉の友人でもあり、「さよならエレジー」でもタッグを組んだ石崎ひゅーいが作詞・作曲を担当。昨年の夏に「ウエディングソングを作ってほしい」というオファーを受け、試行錯誤を繰り返し約一年かけて完成した楽曲は、結婚に向かう二人とその周りにいる「家族」の想いにもそっと寄り添ってくれるような、やさしさと覚悟を包み込んだラブソングになっているという。「虹」のリリースは2020年11月25日(水)。





予告ムービー 主題歌「虹」Ver



映画製作陣による完全監修のUSJ新アトラクション

2020年8月4日よりUSJで新アトラクション「STAND BY ME ドラえもん 2」XRライドがスタート。同アトラクションはVR技術により再現された目の前に見渡す限り広がる「ドラえもん」の世界に全身で入り込み、ドラえもんやのび太と一緒に、未来・現在・過去を縦横無尽に行き来するタイムトラベルを、視覚・聴覚、疾走するライドによる風や重力などあらゆる感覚で体験する“超体感”VRコースター。





ライドの中で流れるVR映像のストーリーは映画の監督を務める八木竜一氏、脚本・共同監督の山崎貴氏をはじめ映画製作陣が完全監修。大人になったのび太と静香ちゃんの結婚式を見学するため、未来へのタイムツアーに参加するという、映画本編につながるオリジナル・ストーリー。同アトラクションは2021年1月6日(水)までの期間限定。詳細は以下の記事で紹介している。



湖池屋を買って映画ドラえもんグッズが抽選で当たる!

湖池屋は2020年11月20日公開の映画『STAND BY ME ドラえもん 2』とタイアップした「湖池屋プライドポテト」の発売にあわせ、映画ドラえもんのグッズセットや、ドラえもん特別パッケージの「湖池屋プライドポテト」が抽選で当たる「STAND BY ME ドラえもん 2 いつもいっしょ、プライドポテト キャンペーン」を2020年11月9日~12月8日まで実施する。キャンペーンサイト内にあるクイズに答え、応募フォームより応募すると、ドラえもんグッズなどが当たる。









関連サイト

プライドポテト キャンペーンサイト

「STAND BY ME ドラえもん 2」にちなんだスペシャルセレクトDVD発売

「STAND BY ME ドラえもん 2」の2020年11月20日公開決定を記念して、2014年に公開され、全世界興行収入100億円を突破した前作「STAND BY ME ドラえもん」のDVDがスーパープライス商品として2020年11月18日に登場。また、「STAND BY ME ドラえもん 2」で描かれる物語をTV版「ドラえもん」のエピソードからセレクトしたスペシャルDVD「NEW TV版ドラえもんスペシャル ずっとそばにいてね2〜STAND BY ME 2〜」も同日に発売する。