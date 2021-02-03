UR＋製品のデベロッパやシステムインテグレータ計23社が出展 バーチャル展示会「THE COBOT EXPO JAPAN 2021 WINTER」開催

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ユニバーサルロボットは協業ロボットのバーチャル展示会「THE COBOT EXPO JAPAN 2021 WINTER」を2021年2月8日(月)～19日(金)にかけて開催することを発表した。事前登録制で参加費は無料。

昨年11月に開催した「THE COBOT EXPO JAPAN 2020」に引き続き2回目の開催となる今回は、前回の来場者の関心の高かったネジ締め、検査、ばら積みピッキング等のアプリケーションを解説するライブウェビナーを初開催する他、UR＋製品のデベロッパやシステムインテグレータ計23社が出展し、各種デモンストレーション動画を公開する。さらに、日系企業での導入事例に加え、世界各国での豊富な事例も紹介。会期中、平日の9時〜18時はいつでも、説明員とのライブチャットが可能。

来場登録はこちらから↓

https://news.tenjikaitrend.com/the-cobotexpo-japan-2021/PR

【主な展示内容】



画像は「「THE COBOT EXPO JAPAN 2021 WINTER」」ホームページより引用

画像は「「THE COBOT EXPO JAPAN 2021 WINTER」」ホームページより引用

画像は「「THE COBOT EXPO JAPAN 2021 WINTER」」ホームページより引用

関連サイト

THE COBOT EXPO JAPAN 2021 WINTER