ボカロ文化の祭典「ボカコレ」と今年初開催の「超声優祭2021 Powered by dwango」詳細を発表【ニコニコネット超会議2021】

株式会社ドワンゴは2021年4月24日〜5月1日に開催するインターネットの祭典「ニコニコネット超会議2021」にて開催する「ボーカロイド」文化のさらなる発展を目指す記念日「The VOCALOID Collection ~2021 Spring~ Supported by 東武トップツアーズ」の各種企画の最新情報と、「ニコニコネット超会議2021」で初開催する声優特化型イベント「超声優祭2021 Powered by dwango , Supported by ディズニープラス」の詳細を発表した。

「The VOCALOID Collection」(ボカコレ)

「The VOCALOID Collection」(ボカコレ)は、「ニコニコネット超会議」のボカロカテゴリ版としてスピンアウトしたボカロ文化の祭典。4月24日~25日にニコニコTOPページなどのネットプラットフォームほか、リアル会場でも開催する。



期間中は数多くの新作ボカロ動画が集まるランキング企画やライブイベントなど、ボカロ文化にまつわる全ての人々がネットとリアルの両面で楽しめるコンテンツを展開し、クリエイターとユーザーが共に主役になれる2日間をつくる。前回開催に続き、テレビやラジオなどの各放送局とのパートナーシップを展開し、プラットフォームの垣根を越えたメディアアライアンスによるネット最大のボカロイベントを目指していく。

開催イベントは以下の通り。

「The VOCALOID Collection LIVE」 昨年末、総勢18組のクリエイター・アーティストが一堂に会し、会場を大熱狂の渦に巻き込んだボカロの音楽祭「The VOCALOID Collection LIVE」。第2回目を迎えた今回は、楽曲クリエイターやボカロPにてよって生み出されるボカロ楽曲が歌い手や踊り手など、様々なアーティストによって表現され、無限に広がっていく「ボカロ文化」そのものを体現するライブをお届けする。出演者はボカロPの八王子P、ピノキオピー、みきとP@アコースティック feat.ねんね、歌い手の+α/あるふぁきゅん。そして踊り手の足太ぺんた、アナタシア、SHARE LOCK HOMESなど、ボカロ楽曲ゆかりのアーティストがジャンルの垣根を越えて大集結。楽曲クリエイターや、歌い手、踊り手、演奏者、それぞれにスポットを当てたソロに加え、ここでしか見れないコラボが目まぐるしく展開される。リアルチケットは本日3月18日(木)より販売開始。ネット視聴チケットは4月上旬に発売予定。

日時:2021年4月25日(日)

開場 14:00、開演 15:00、終演 19:00 予定

場所:幕張メッセ ホール4 (千葉市美浜区中瀬2-1)

料金:【リアルチケット】

・S席チケット:¥6,800(税込)

・一般チケット:¥5,800(税込)

・ペア割チケット:¥10,500(税込)

※一般チケット・ペア割チケットのみ、中高生は1人1,000円割引(中高生エリアへのご案内となります) ボカロ特化型のイラスト展「ボカコレ超絵師展」 ボカロ黎明期から現在までを代表する多彩なクリエイターの作品がリアル会場に大集合!開催期間中は、ボカコレ限定の書き下ろし作品やキャンバスアートなどの展示に加え、会場物販・ネット販売も実施予定。 ■開催日程:4月24日(土)~5月1日(土)12:00~19:00(予定)

■会場 :SPAGHETTI(東京都渋谷区神宮前5丁目3-13)

■入場料 :無料 生放送番組「ボカコレステーション~2021 Spring~」 生放送番組「ボカコレステーション~2021 Spring~」では、前回好評を博した人気ボカロPによる「ボカロP対談」や野外DJショー「神出鬼没!ボカニコ」に加え、ニコニコネット超会議2020夏で実施した「VOCALOID Fes」の「VOCALOID LIVEパート」 特別再放送版を配信。また、ボカコレステーション番組協賛のシアー株式会社は、人気YouTuberのしらスタがボカロ楽曲の歌い方を教える特別レッスン番組も実施予定。このほかにも様々な新企画を用意し、前回よりパワーアップしたボカロづくしの2日間をお届けする。

【出演者】

星野卓也、NORISTRY、R Sound Design、栗山夕璃、カルロス袴田(サイゼP)、

jon-YAKITORY、柊マグネタイト、higma、しらスタ ほか MTV【ボカコレ開催記念】歴代ボカロ曲MV特集 世界最大級のユース向け音楽&エンターテインメント・チャンネル「MTV」は、ボカコレ「~2021 Spring~」の開催に先がけて、4月15日(木)18:00~19:00に「【ボカコレ開催記念】歴代ボカロ曲MV特集」を放送する。同番組ではボカロを源流として生まれた楽曲に焦点を当て、心に残る往年の名作や2020年12月に開催したボカコレ「~2020 Winter~」で初投稿された注目楽曲など、新旧交えた歴代ボカロ曲のミュージックビデオをオンエアする。 ボカロPと絵師をつなぐ、ボカコレ×Twitter Japanコラボ企画「Picture List」 ボカロ動画を華やかに彩り、欠かせない存在となっているイラスト作品。同企画ではボカロの動画制作をさらに盛り上げるべく、ボカロ動画に使用できるイラストをTwitter上で広く募集する。テーマは「春らしいイラスト」。Picture Listのイラストでボカコレに楽曲投稿すると、その中から選ばれた動画が、ボカコレ公式Twitterアカウントで紹介される。

【募集期間】:2021年3月18日(木)~2021年4月25日(日) 19:00まで

【参加方法】:Twitter上で「春をテーマにしたイラスト」をハッシュタグ「#PictureList #ボカコレ2021春」とともに投稿。 JFNがボカコレスペシャルウィーク」をお届け 全国38局のネットワークを持つジャパンエフエムネットワーク「JFN」は昨年のボカコレ「~2020 Winter~」に続き「The VOCALOID Collection ~2021 Spring~」に

メディアパートナーとして参画する。期間中は、関連楽曲のオンエアやボカロPをゲストに迎える「ボカコレスペシャルウィーク」をお届けする。 FMラジオ局「InterFM897」がボカコレに関する情報を発信 FMラジオ局「InterFM897」は、番組や告知CM(3/18よりCMオンエア)を通してボカコレに関するさまざまな情報発信を行っていく。ボーカロイドクリエイターのたかぴぃがパーソナリティを務めるトーク番組「たかぴぃのクリエイターズ ミッドナイトV4」では、有名なアーティスト・クリエイターが多数出演するリアルライブイベント「The VOCALOID Collection LIVE」をはじめとするボカコレ各種企画の見どころを紹介。さらに、ボカコレ開催後の放送では、ライブ音源の地上波での初オンエアやイベントを振り返る特集コーナーを設ける。 Makuakeとのコラボ企画 ボカコレは株式会社マクアケが運営する応援購入サービス「Makuake」で、ボカロ好きなユーザーが今まで以上にボカロ文化を応援できるプロジェクトを始動する。記念すべき第1弾では、新人ボカロPに焦点を当てた「ボカコレルーキーランキング」上位入賞者の楽曲を収録したコンピレーションアルバムを制作する。応援購入者にはCDに加え、様々な特典が贈呈される(詳細は後日発表)。 HoneyWorksの『イノコリ先生』など、話題のボカロ楽曲のStemファイルが新たに多数公開 ボカロのREMIX文化をさらに盛り上げるべく、多くのクリエイターが楽曲のStemデータをボカコレ公式ページにて公開・配布する「REMIX企画」。本日より、HoneyWorksの『イノコリ先生』やピノキオピーの『アルティメットセンパイ』、ボカコレ2020で生まれたaqu3raの『Snow Mile』など、話題曲のStemファイルが公式サイトにて多数公開されます。前回REMIX投稿の多かった『メルティランドナイトメア』や『ボッカデラベリタ』、『テオ』、『ダーリンダンス』なども再公開中! 【詳細ページ】

https://vocaloid-collection.jp/stems/ ボカコレランキングに「東武トップツアーズ賞」と「MMD・3DCG」ランキングが追加 ユーザー投稿のボカロ動画作品を集め、上位作品に対して協賛社(東武トップツアーズ株式会社・シアー株式会社)が支援金を分配する「ボカコレランキング」。今回新たに「東武トップツアーズ賞」と新ランキングカテゴリ「MMD・3DCG」が加わる。「東武トップツアーズ賞」では、東武トップツアーズによってボカコレTOP30ランキングの中から一曲が選出され、同社の2021のテーマソングとして採用される。選出曲は東武トップツアーズが主催するイベントやwebCMに加え、超会議・町会議などにも使用される予定。 ボカコレ 公式サイト https://vocaloid-collection.jp/ ボカコレ 公式Twitter https://twitter.com/the_voca_colle

声優特化型イベント「超声優祭2021 Powered bydwango」

4月24日(土)・25日(日)の48時間にわたり、開催する声優特化型イベント「超声優祭2021 Powered bydwango」では、緑川光氏、南條愛乃氏がメインパーソナリティーに就

任し、4月24日午前のオープニング特番と、4月25日夜にエンディング特番への出演を予定し、初開催となる超声優祭に盛り上げる。





左:緑川光氏、右:南條愛乃氏

開催イベントは以下の他、多数の番組の配信を予定。4月17日(土)夜に、事前特番の中で「超声優祭2021 Powered by dwango , Supported by ディズニープラス」全番組のタイムスケジュールが発表される。