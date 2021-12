AIカフェロボット「root C」の新モデル ニュウマン新宿エキナカに初設置 12月10日からサービス開始

By 山田 航也

株式会社New Innovationsは株式会社ルミネが運営するニュウマン新宿エキナカにAIカフェロボット「root C(ルートシー)」の新モデルを設置し、12月10日(金)よりサービスを開始することを発表した。2021年11月に発表した「root C」の新モデルの設置はこれが初めて。



ニュウマン新宿エキナカに「root C」の新モデルを初設置

11月に発表した新モデルは、よりカフェらしい雰囲気になるようこだわり、全体的に柔らかみのある曲線で、無人でも人の温かみや親しみを感じられるようにデザインしている。日本最大の1日あたりの駅利用者数を誇る新宿では初設置となり、同社は「より多くの方にご体験いただければと思います。ぜひ、温かみの感じられる次世代のカフェにお立ち寄りください。」と呼びかけている。



設置場所:ニュウマン新宿 2F エキナカ

住所:東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目24-55 ニュウマン新宿 2F エキナカ

営業開始日:12月10日(金)

利用可能時間:駅営業時間に準ずる

root Cステーション名:root C NEWoMan新宿 2F エキナカ ステーション

「root C」の特長について

「root C」はアプリで時間と受け取り場所を指定し、完全無人・非接触でスペシャルティコーヒーを受け取ることができるAIカフェロボット。ユーザーは「root C」の前で待つことなく、移動途中に注文も可能。また、パーソナライズ診断「root C MATCH」を利用すると、ライフスタイルや嗜好に合わせたコーヒーを提案してくれる。コーヒは単品購入の他サブスクリプション(月額定額制)で購入できる。2021年グッドデザイン賞受賞。日経トレンディ2022年ヒット予測ランキング4位「次世代自販機」の1つとして選出されている。

・ぴったりのコーヒーを見つけるパーソナライズ診断『root C MATCH』

『root C MATCH』はユーザーにぴったりのコーヒーを提案するパーソナライズ診断機能。初回はコーヒーやライフスタイルに関する簡単な質問からおすすめを提示。コーヒーを飲んだ後に表示される質問に回答すると、AIがユーザーの好みを学習し、次回のおすすめメニューを提案する。

・コーヒー習慣に合わせた料金体系

単品購入だけでなく、サブスクリプション(月額定額制)でも購入可能。なお、サブスクリプションは初月無料で利用できる。



Limited Plan(8杯まで):1,980円/月

Unlimited Plan(杯数無制限):7,980円/月

単品購入:450円/杯

・手軽なオーダーと受け取り

受け取りたいステーション(場所)と時間を指定して、コーヒーをアプリから注文。受け取り時刻に合わせて淹れたコーヒーをロッカーから受け取ることができる。



・豊富なメニュー

「root C」のコーヒーは社内のバリスタが厳選したスペシャルティコーヒー。豆の段階からカップに注がれるまでの全ての工程を徹底管理されている希少なコーヒーで、それぞれの豆が育った土地の特徴を持つ上質で風味豊かな味わいを楽しむことができる。



株式会社New Innovationsについて

「あらゆる業界を無人化する」をビジョンに、多くの人々がより人間らしい生活をおくる未来の実現を目指して事業を展開している。現在は、AIカフェロボット「root C(ルートシー)」の他、OMO(オンラインとオフラインの融合)領域のコンサルティングから開発・事業展開までワンストップで支援。AIやIoTなどのテクノロジーを駆使し、自動化を軸にしたハードウェア製造とソフトウェア構築でOMOを実現するとともに、様々な領域でDXを推進する。



【採用情報】

株式会社New Innovationsでは、エンジニアを積極採用しております。ご応募お待ちしております。

株式会社New Innovationsでは、エンジニアを積極採用しております。ご応募お待ちしております。

https://hrmos.co/pages/newinov/jobs

https://prtimes.jp/story/detail/GbyKPYtQ3Lx

