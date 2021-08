AIカフェロボット「root C」の利用状況を公開　利用者の半数が飲み放題プランに加入、飲み放題の平均は月間55.2杯

シェア

ツイート

はてブ

株式会社New Innovationsは株式会社JR東日本クロスステーション デベロップメントカンパニーと連携し、AIカフェロボット「root C(ルートシー)」を9月1日(水)10:00(予定)よりJR新橋駅北改札前から南改札前に移動して設置継続を決定したことを発表した。(上の写真はJR新橋駅北改札前設置時のもの)



新橋駅の設置について

設置場所:JR新橋駅南改札前

住所:港区新橋2-17-14 JR新橋駅構内

利用可能時間:JR新橋駅利用可能時間に準ずる

営業開始日:9月1日(水)10:00(予定)

root Cステーション名:JR新橋駅南改札前ステーション

半数以上が杯数無制限のUnlimited Planに加入

「root C」はアプリから注文すると、指定時刻にスペシャルティコーヒーをロッカーから受取できるAIカフェロボット。コーヒー需要を事前に予測して抽出を開始するため、ユーザーは「root C」の前で待つことなく、上質なコーヒーを受け取ることができる。





「root C」の利用状況

ビジネスパーソンの利用率が高いステーションでは、半数以上が杯数無制限のUnlimited Planに加入している。Unlimited Plan会員の平均利用杯数は55.2杯で、出勤ごとに約2.2杯飲んでいる計算になる(出勤日数月25日とした場合)。Unlimited Plan会員の平均利用杯数を単品購入に置き換えると24,840円で、単品購入より16,860円お得という計算になる。



「root C」の最新機能

・ぴったりのコーヒーを見つけるパーソナライズ診断『root C MATCH』

『root C MATCH』はいくつかの質問に答えるだけでユーザーにぴったりのコーヒーを提案する「root C」アプリに搭載された新機能。『root C MATCH』はユーザーのライフスタイルと嗜好に合ったコーヒーを、いつもスムーズにオーダーすることを可能にする。



初めての『root C MATCH』では、コーヒーやライフスタイルに関する簡単な質問に答えることでコーヒー嗜好を導き出し、その結果をもとにユーザーにぴったりのコーヒー『Your MATCH』を提案する。継続的に飲んだコーヒーを評価することで、最新の『Your MATCH』を確認することができる。

・コーヒー習慣に合わせた料金体系

欲しい時だけ購入できる単品購入だけでなく、サブスクリプション(月額定額制)でも購入可能。なお、サブスクリプションは初月無料。



・手軽なオーダーと受け取り

受け取りたいステーション(場所)と時間を指定して、コーヒーをアプリから注文することができる。受け取り時刻に合わせて淹れたコーヒーをロッカーから受け取るだけの新しいコーヒー体験が可能。



・豊富なメニュー

「root C」のコーヒーはすべて、選び抜かれたスペシャルティコーヒー、だという。スペシャルティコーヒーとは徹底的に味を追求、コーヒーが種のときから飲むカップに届くまで、すべての工程を管理することが求められる希少なコーヒーとし、それぞれの豆が育った土地の特徴を持つその味わいは上質で風味豊か、としている。



