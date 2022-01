『DEATH STRANDING』の世界をスマートウィンドウで楽しめる「Atmoph Window 2」特別デザインパッケージ

By 山田 航也

世界とつながる窓「Atmoph Window 2」を開発・販売するアトモフ株式会社は株式会社コジマプロダクションの監修のもと、同社が制作した『DEATH STRANDING (デス・ストランディング)』の世界が楽しめる製品「Atmoph Window 2 | DEATH STRANDING」を2022年1月24日(月)より特別デザインパッケージで発送開始することを発表した。

Atmoph Window 2 | DEATH STRANDING プロモーションビデオ

『DEATH STRANDING』の世界が「Atmoph Window 2」に登場

「Atmoph Window 2 | DEATH STRANDING」は2021年9月24日(金)の発表以来、プロモーションビデオの再生回数は18万回以上、世界10カ国以上から予約を受け付けていたが、ついに2022年1月24日(月)より特別デザインパッケージで発送を開始する。特別デザインパッケージは、ゲーム内の主人公・サムが運ぶ荷物のデザインさながらになっており、購入者の手元に届いた瞬間から『DEATH STRANDING』の世界観が広がる仕様になっている。



また、『DEATH STRANDING』の世界の中から選び抜いた風景が見られるEdition Pass(エディション・パス)には、当初発表していた5本の風景に加えて、コジマプロダクションが自ら選出したゲーム内の特別な風景1本を追加し、合計6本の風景が含まれるボーナス特典も追加された。









■参考 DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT (PlayStation)

コジマプロダクションについて

コジマプロダクションはゲームクリエイター小島秀夫氏が率いるクリエイティブスタジオ。「FROM SAPIENS TO LUDENS」(「人類」から「遊ぶ人」へ)をスローガンとして、2015年12月に東京にて発足。2019年11月8日、世界的名優たちを起用した初作品『DEATH STRANDING(デス・ストランディング)』がPlayStation4向けにリリースされ、2020年7月14日にPC版が発売。同作品は世界中から賞賛を受け、リリース以降、Game of the Year(年間最優秀ゲーム賞)を始め、多くのゲーム賞を受賞。PlayStation5向けに最新作の『DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT』が2021年9月24日全世界で発売開始した。



製品ラインアップ

1.Atmoph Window 2 | DEATH STRANDING ¥56,980(税込)

内容物:Atmoph Window 2、DEATH STRANDINGフレーム、Edition Pass

Atmoph Windowをまだ持っていない人向け

2.Atmoph Window 2 | DEATH STRANDING(3台セット) ¥157,740(税込)

内容物:Atmoph Window 2、DEATH STRANDINGフレーム 各3台、Edition Pass

3台並べてパノラマ風景で楽しむことができる。

3.Atmoph Frame | DEATH STRANDING ¥9,900(税込)

BRIDGESのロゴがサイドにあしらわれ、シンボルカラーであるネイビーのブランドフレーム。Atmoph Window 2のフレームは壁にかけたまま、簡単に付け替えて新しいインテリアとしても楽しむことができる。

4.Edition Pass | DEATH STRANDING ¥5,940(税込)

Atmoph Window 2に、Edition Passに記載されているキーコードを入力すれば、誰でも『デス・ストランディング』の風景を追加することが可能。

※ダウンロード版は2022年2月下旬以降Atmoph Viewsにて販売開始予定。