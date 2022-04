実物大ニューガンダム立像4月25日より展示開始！夜間には壁面の特別映像と連動 「ガンダムパーク福岡」も同時オープン

By 山田 航也

シェア

0

ツイート

0

はてブ

0

バンダイナムコグループの横断プロジェクト「ガンダムプロジェクト」は2022年4月25日(月)「三井ショッピングパーク ららぽーと福岡」の開業に合わせ、実物大ガンダム立像の中で歴代一の高さとなる実物大νガンダム立像「RX-93ff νガンダム」の展示を開始することを発表した。また同日、「ららぽーと福岡」内にガンダムの複合エンターテインメント施設「ガンダムパーク福岡」をオープンする。



実物大νガンダム立像について

実物大νガンダム立像「RX-93ffνガンダム」の原型は1988年に公開されたガンダムシリーズ初の完全オリジナル劇場版映画『機動戦士ガンダム逆襲のシャア』に登場する「RX-93νガンダム」。同作品に登場するνガンダムはスタイリッシュなデザインと搭乗キャラクターとのドラマティックな親和性から、現在も国内外で高い人気を誇る。実物大νガンダム立像「RX-93ffνガンダム」は新たにロングレンジ・フィン・ファンネルを装着している。



©創通・サンライズ

実物大νガンダム立像「RX-93ffνガンダム」は劇場版『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』の劇中で、νガンダムが小惑星アクシズを押し返す印象的なシーンを再現するため、62箇所の発光に加え、右腕の上下の可動や顔が可動するギミックを採用。さらに、ガンダムの世界観をより一層楽しんでもらうため、新たに制作した2つの特別映像を実物大νガンダム立像に接する「ららぽーと福岡」施設壁面に投影するほか、夜間には映像に合わせた立像の可動ギミックと光のコラボレーションによる特別演出を実施する。



©創通・サンライズ

【新たに制作した2つの特別映像】

・実物大νガンダム立像のモデル「RX-93ff νガンダム」が活躍するオリジナル映像

劇場版『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』より、小惑星アクシズ落下阻止でのアムロとシャアの攻防の場面を実物大νガンダム立像のモデル「RX-93ff νガンダム」で戦っていたら、という設定の特別映像を上映。 劇場版『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』より、小惑星アクシズ落下阻止でのアムロとシャアの攻防の場面を実物大νガンダム立像のモデル「RX-93ff νガンダム」で戦っていたら、という設定の特別映像を上映。 ・実物大νガンダム立像×TM NETWORK「BEYOND THE TIME (メビウスの宇宙を越えて)」特別編集映像

『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』主題歌であるTM NETWORKの「BEYOND THE TIME (メビウスの宇宙を越えて)」に乗せて本編映像を再編集。劇中のセリフも生かし、作品の世界観を表現する。

「RX-93ff νガンダム」が活躍するオリジナル映像







展示開始を記念した企画

■『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』を「TOHOシネマズららぽーと福岡」の「10万分の1秒の音響映画祭」で特別上映

「ガンダムパーク福岡」と隣接する「TOHO シネマズららぽーと福岡」では、実物大νガンダム立像の展示開始を記念して、ガンダムシリーズの劇場作品を特別上映する。



上映日時 ・4月25日(月)

18:15『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』

21:00『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』 ・4月30日(土)

18:15『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』

21:00『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』 販売開始日 上映日の2日前より販売(シネマイレージ会員は3日前の21時より販売) 料金 一般・大学生 1,300円、高校生以下 1,000円

10万分の1秒の音響映画祭 公式サイト https://www.tohotheater.jp/event/hundred-thousandth-fukuoka.html

■「名探偵コナン」×実物大νガンダム立像が福岡限定のコラボレーションを実施

4月15日(金)公開の劇場版「名探偵コナン ハロウィンの花嫁」と、実物大νガンダム立像との福岡限定コラボビジュアルのグッズが当たるキャンペーンを4月8日(金)より西日本鉄道と開催する。



©創通・サンライズ ©2022 青山剛昌/名探偵コナン製作委員会

【キャンペーン概要】

タイトル 「TOHO シネマズららぽーと福岡」オープン記念!西鉄電車・バス AR スタンプラリーキャンペーン 実施期間 2022年4月8日(金)~5月31日(火) 参加方法 1.AR アプリ「COCOAR」(ココアル)をスマートフォンにダウンロード 2.西鉄電車・バスの駅や「ガンダムパーク福岡」内などの合計10か所のラリーポイントにあるキャラクターマーカーを「COCOAR」上のカメラで読み取るとスタンプが貯まる。スタンプをGET する際に表示されるフォトフレームで写真撮影も楽しめる。 3.スタンプを5つ以上集めて「TOHO シネマズららぽーと福岡」に行くと、限定グッズが抽選で当たるスクラッチカードを1枚進呈する。 賞品引換場所 「TOHO シネマズららぽーと福岡」グッズ売場 賞品引換期間 2022年4月25日(月)~5月31日(火) 受付時間 10:00~19:00 公式サイト https://www.nishitetsu.jp/conan-tohocinemas-2/





3つのエリアからなる複合施設「ガンダムパーク福岡」

「三井ショッピングパーク ららぽーと福岡」の4階にガンダムの複合エンターテインメント施設「ガンダムパーク福岡」がオープンする。「ガンダムパーク福岡」はガンダムのさまざまな情報の発信やグッズを取り扱うエリア「GUNDAM SIDE-F」(ガンダムサイドエフ)、ガンダムとコラボレーションした体感型アクティビティが楽しめるスポーツエンターテインメントエリア「VS PARK WITH G」(ブイエスパークウィズジー)、アーケード・クレーンゲームなどが楽しめるアミューズメントエリア「namco」(ナムコ)の3つのエリアからなる複合エンターテインメント施設。ガンダムという世界中で長きにわたり愛されてきたIP(キャラクターなどの知的財産)を、より多くの人に触れてもらい、ガンダムをSP(社会的アイコン)として認識してもらえるように新たな商品やサービスを提供する場としてオープンする。



ショップエリア「GUNDAM SIDE-F」

「GUNDAM SIDE-F」は「RX-93ff νガンダム」をはじめとしたガンダムのさまざまな情報やグッズを取り扱うショップエリア。入口には緻密なパーツ構成や質感表現により「本物であること」を追求したガンプラシリーズ「RG」(リアルグレード)の設計データをもとに作られた、1/12サイズの立像「νガンダム」と「サザビー」を展示。



©創通・サンライズ

「GUNDAM SIDE-F」内の幅10m×高さ6mの大型モニター、通称「スペースモニター」では新規制作の映像を上映する。映像内には「RX-93ff νガンダム」はもちろん、人気のモビルスーツが多数登場するほか、時間ごとに「スペースモニター」に登場するモビルスーツが異なるため、さまざまなパターンの演出を楽しむことができる。



©創通・サンライズ

©創通・サンライズ

©創通・サンライズ

©創通・サンライズ

なお、「GUNDAM SIDE-F」は開業時の混雑を避けるため、2022年4月25日(金)~5月15日(日)の期間、事前抽選による入店整理券での入場制限を行う。抽選のスケジュールについては「GUNDAM SIDE-F」公式サイトで告知される。



「GUNDAM SIDE-F」限定商品

ROBOT魂 <SIDE MS>RX-93ff νガンダム

サイズ:全高約135mm



©創通・サンライズ

ROBOT魂 <SIDE MS>RX-93ff νガンダムについて

「ROBOT魂」は長年蓄積してきた技術と、ロボットを愛する心=“ロボット魂”が創りだしたハイターゲット向けロボットフィギュアブランド。パッケージから取り出してすぐに、彩色済み・完成済みの状態で遊ぶことができる。ギミックとして新設定の「ロングレンジ・フィン・ファンネル」をバックパックと腕へ付け替えることが可能。充実の可動域と共にダイナミックなポージングが楽しめる。発売月は2022年5月。価格は5,500円(税込)。一般流通での販売はないが、後日バンダイナムコグループ公式通販サイト、海外での販売も予定。

超合金 RX-93ff νガンダム

サイズ:全高約200mm



©創通・サンライズ

超合金 RX-93ff νガンダムについて

「超合金」はダイキャストを含む複合素材による外観再現と、キャラクターに応じたギミックを搭載したブランド。「超合金」ならではの重厚感やリアルな金属の質感・手触りに加え、頭部の発光ギミックにより、「RX-93ff νガンダム」を再現する。価格や発売日などの詳細は後日発表される。

RG 1/144 RX-93ff νガンダム

サイズ:全高約195mm



販売価格:4,950円(税込)、発売日:2022年4月25日(一般流通での販売はないが、後日バンダイナムコグループ公式通販サイト、海外での販売も予定。) ©創通・サンライズ

ENTRY GRADE 1/144 RX-93ff νガンダム

サイズ:全高約195mm



販売価格:1,430円(税込)、発売日:2022年4月25日(一般流通での販売はないが、後日バンダイナムコグループ公式通販サイト、海外での販売も予定。) ©創通・サンライズ

BB 戦士 RX-93ff νガンダム

サイズ:全高約120mm



販売価格:1,650円(税込)、発売日:2022年4月25日(一般流通での販売はないが、後日バンダイナムコグループ公式通販サイト、海外での販売も予定。) ©創通・サンライズ

実物大νガンダム立像のオリジナルフォトブック



実物大νガンダム立像をあらゆる角度から撮影したオフィシャルフォトブックが登場!設計図や各部位に施されたマーキングなどの資料も掲載された1冊となっている。価格は990円(税込)。 ※バンダイナムコグループ公式通販サイトで、特典付き豪華版を受注予定。詳細は後日発表される。





スポーツエンタメエリア「VS PARK WITH G ららぽーと福岡店」

「VS PARK WITH G ららぽーと福岡店」はテレビのバラエティ番組のような体験ができる新感覚バラエティスポーツ施設「VS PARK」とガンダムシリーズがコラボレーションしたエリア。「RX-93ff νガンダム」と10mの超短距離走で対決する「ニゲキル WITH G」、正面から迫りくるドムのジェットストリームアタックを左右に動いてよけまくる「ヨケキル WITH G」など8種類のアクティビティが、「ガンダムパーク福岡」オリジナルのガンダム仕様で登場する。



「VS PARK WITH G」 ©創通・サンライズ

「ニゲキル WITH G」 ©創通・サンライズ

「ヨケキル WITH G」 ©創通・サンライズ

ドロップシーソー WITH G ©創通・サンライズ

そのほかにも、「VS PARK」初登場の回転するテーブル上にブロックを順番にうまく積み上げていく「ローリングタワー」など、全27種類のアクティビティが集結。友達、カップル、家族と楽しく体を動かして楽しむことができる。また、施設内各所にはガンダム作品の名台詞の数々をデザインした壁や、「RX-93ff νガンダム」とコラボレーションしたフォトスポットを設置。ガンダムファンはもちろん、ガンダムを初めて知る人も楽しむことが可能。



フォトスポット ©創通・サンライズ

「VS PARK WITH G ららぽーと福岡店」オープニングキャンペーン

「1,200円で60分遊び放題」キャンペーン

2022年4月25日(月)~4月28日(木)の期間、「VS PARK WITH G ららぽーと福岡店」を気軽に体験できるキャンペーンを実施。誰でも1,200円(税込)で60分遊び放題で利用できる。(60 分を過ぎた場合は延長料金がかかる)

5人以上で来店すると「ガンダムマスク」を1人1枚プレゼント

2022年4月25日(月)~5月8日(日)の期間、5 人以上のグループで来場すると、「ガンダムマスク」を入場受付の際にプレゼント。お揃いの「ガンダムマスク」をつけて写真を撮ろう!(プレゼントは先着順。無くなり次第終了する)



©創通・サンライズ





アミューズメントエリア「namco ららぽーと福岡店」4月末に開業(予定)

「namco ららぽーと福岡店」はアミューズメントスポットとガンダムシリーズがコラボレーションしたエリア。「RX-78-2 ガンダム」をイメージしたカラーの内装に加え、店内にはガンダムシリーズの人気キャラクター「ハロ」や、1/100 スケールの「フィン・ファンネル」の照明といった、ガンダムの世界観の中でゲームが楽しめるインテリアを施している。また、『機動戦士ガンダム』シリーズのアムロ・レイ役の古谷徹さんによる、「namco ららぽーと福岡店」限定の店内放送が流れ、作品中のアムロ・レイの名台詞が入った内容で利用者を案内する。



©創通・サンライズ

©創通・サンライズ

「namco ららぽーと福岡店」ではお馴染みのアミューズメントマシンだけではなく、「ガンダムパーク福岡専用太鼓の達人」や、「ガンダムパーク福岡」限定のアミューズメント専用景品、カプセルトイなど店舗限定のオリジナルアイテムを多数揃えている。さらに全国で稼働中の「機動戦士ガンダム 戦場の絆Ⅱ」など、ガンダムシリーズのアーケードゲームだけを集めたコーナーも展開する。

「ガンダムパーク福岡専用太鼓の達人」



“バチ“がガンダムのビームサーベルデザインになった特別仕様。サブキャラクターが『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』の登場人物をモチーフにした衣装で登場するといった、外観だけではなくコンテンツも限定仕様となっている。©創通・サンライズ 太鼓の達人™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.

クレーンゲーム機「ららぽーと福岡専用クレナハイブリット」



©創通・サンライズ

©創通・サンライズ

オリジナル景品「ガンダムお菓子 BIGBOX」



©創通・サンライズ

カプセル景品機「ららぽーと福岡専用スポーン」



©創通・サンライズ

©創通・サンライズ

ガンダムアーケードコーナー



「機動戦士ガンダム 戦場の絆Ⅱ」「機動戦士ガンダム エクストリームバーサス 2 クロスブースト」「機動戦士ガンダムアーセナルベース」のほか、レトロなガンダムのアーケードゲームを設置。ゲーム体験会の実施や店舗間のオンライン対決、スタッフによるコーチングなどを通じて、「学ぶ、鍛錬する、交流する」という3つのリアル体験を提供する。 ©創通・サンライズ

「namco ららぽーと福岡店」オープニングキャンペーン

「ガンダムパーク福岡」のオープンを記念して、キャンペーンを実施する。オリジナル景品およびノベルティは無くなり次第終了となる。

1.ビームサーベルデザインのバルーンを数量限定でプレゼント



配布方法の詳細は当日店頭で確認ください。

2.期間限定で「ガンダムパーク福岡」オリジナルデザインのショッパーを販売



1枚:20円(税込)

「ガンダムパーク福岡」施設概要