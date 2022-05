2025年大阪・関西万博の「ガンダムパビリオン」概要を発表！「もうひとつの宇宙世紀」機動戦士ガンダムによる未来社会の課題解決

シェア

0

ツイート

0

はてブ

0

バンダイナムコホールディングスは、2025年日本国際博覧会「大阪・関西万博」へパビリオン出展を行う予定だ。自社IPである「機動戦士ガンダム」を軸に、「もうひとつの宇宙世紀」を舞台に、未来社会の課題解決に向けた壮大な実証実験を行う『ガンダムパビリオン(仮称)』を出展する。そして、そのパビリオンの出展構想の概要を発表した。

【『ガンダムパビリオン(仮称)』構想概要】

・未来社会の課題解決に向けた実証実験

・人と人のつながりによる「共創」の実現

・「機動戦士ガンダム」が示す未来の可能性

・リアルとバーチャルが連動した未来体験



『ガンダムパビリオン(仮称)』キービジュアル

「もうひとつの宇宙世紀」未来社会の課題解決に向けた壮大な実証実験

バンダイナムコグループは、パーパス「Fun for All into the Future」を掲げ、IP(Intellectual Property:キャラクターなどの知的財産)を軸とし、世界中のIPファン、あらゆるパートナー、グループ社員、そして社会とつながる姿を目指している。

2025年の大阪・関西万博では、バンダイナムコグループの自社IPである「機動戦士ガンダム」を軸に、「もうひとつの宇宙世紀」を舞台に、未来社会の課題解決に向けた壮大な実証実験を行う『ガンダムパビリオン(仮称)』を出展する。

「機動戦士ガンダム」は、1979年のTVアニメーション放送から40年以上にわたり映像作品や商品・サービスなどを通じてファンとつながり続けることで、IPの価値を向上させてきた。

また、「機動戦士ガンダム」を通じて社会問題を考えるサステナブルプロジェクト「GUNDAM UNIVERSAL CENTURY DEVELOPMENT ACTION (GUDA)」を立ち上げるなど、IPからSP(社会的アイコン)への成長を目指し、さまざまな社会的課題への取り組みを行っている。

今後は、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)の成功に向けて、『ガンダムパビリオン(仮称)』の具体化 および 準備を進めていく、としている。