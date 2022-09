電子工作キット「エレキット」超音波で蒸気を出して動くロボット、プログラミング・フォロのアップデート版など3種同時発売

シェア

電子工作キット「エレキット」の企画・製造・販売を行う株式会社イーケイジャパンは、人気シリーズ「プログラミング・フォロ」のアップデート版<プログラミング・フォロ for CHROME><プログラミング・フォロ スピーク for CHROME>、蒸気で動く<ミストン>の3商品を10月中旬より同時発売する。

全商品、同社公式サイト及び、ホームセンターや家電量販店等で販売予定。価格は、プログラミング・フォロ for CHROMEは9,790円(税込)、プログラミング・フォロ スピーク for CHROMEは14,080円(税込)、ミストンは税込4,180円となっている。









プログラミング・フォロ for CHROME

プログラミングロボットキットのベストセラー 「プログラミング・フォロ」のアップデート版。プログラミングは専用サイトにアクセスするだけ。Windows、Macに加え、ChromeBookにも対応。さらに、ディスプレイを大型化、プログラム転送用にUSB Type-Cコネクタを装備するなど、各部を強化している。また、障害物回避.物体追跡.LEDメッセージングなど本格的なロボットプログラミングが体験可能。プログラムは、アイコンを並べる簡単操作で作成可能。組み立ててすぐ動かせるように、2種類の動作をプログラム済みだ。



【プログラミング・フォロ for CHROME】◆WEBアプリでプログラミングができる ◆よりくっきり見やすくなったマトリックスLEDディスプレイ ◆USB Type-C コネクタを装備







▼【製品仕様】プログラミング・フォロ for CHROME

型番 MR-9122 参考価格 9,790円(税込) JANコード 4952682108313 サイズ 約W150×D150×H175mm 重さ 約270g 部品点数 119点 対象年齢 10歳以上 工作時間 3時間 工作に必要な工具 ニッパー/+ドライバー/単4アルカリ乾電池×4本(別売) プログラミング環境 Windows10以降・Mac OS10.10以降・ChromeBook 対応ブラウザ Google Chrome(89以降)・Microsoft Edge(89以降)





プログラミング・フォロ スピーク for CHROME

プログラミング・フォロ for CHROMEの機能強化版。スピーチ・シンセサイザ搭載でプログラムしておしゃべりできる。プログラミングは専用サイトにアクセスするだけ。Windows、Macに加えて、ChromeBookにも対応。さらに、USB Type-Cコネクタの装備や見やすいLEDディスプレイなど、従来のプログラミング・フォロから機能を強化している。また、障害物回避や物体追跡、音声によるメッセージングなど、多彩なロボットプログラミングが体験でき、プログラムはアイコンを並べる簡単操作で作成可能。組立後すぐ動かせるように、2種類の動作をプログラム済みとなっている。



【プログラミング・フォロ スピーク for CHROME】◆WEBアプリでプログラミングができる ◆プログラムしておしゃべりができる ◆インテリアに溶け込むNEWボディーカラー





■【動画】プログラミング・フォロ スピーク おしゃべりサンプル動画



【製品仕様】プログラミング・フォロ スピーク for CHROME

型番 MR-9123 参考価格 14,080円(税込) JANコード 4952682108320 サイズ W150×D150×H175mm 重さ 285g 部品点数 119点 対象年齢 10歳以上 工作時間 3時間 工作に必要な工具 ニッパー/+ドライバー/単4アルカリ乾電池×4本(別売) プログラミング環境 Windows10以降・Mac OS10.10以降・ChromeBook 対応ブラウザ Google Chrome(89以降)・Microsoft Edge(89以降)





ミストン

ミストンは、蒸気を出しながら動くロボットを組み立てる工作キットだ。このロボットが出す蒸気は、1秒間に10万回以上ふるえる『超音波発生装置』によるもので、この装置に水が触れると、霧のような細かいつぶになってまったく熱くない蒸気が発生する。ロボットはパーツの組み替えで、車輪で走るスチームトレインと、ノシノシ歩くスチームウォーカーの2通りを作ることが可能だ。



ミストン スチームトレイン

ミストン スチームウォーカー



■【動画】蒸気を出すロボット!?ミストン紹介動画(MR-9121)



▼【製品仕様】ミストン