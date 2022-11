インディ自動運転チャレンジのフォーミュラカーの頭脳にdSPACE製のセントラルコンピュータを搭載して実走　CES 2023にもブース開設

By ロボスタ編集部

シミュレーションおよび妥当性確認ソリューション分野で事業を行う dSPACEは、Exclusive On-Vehicle Computer Technology Sponsor(車載コンピューター技術の独占スポンサー)としてIndy Autonomous Challenge(IAC)をサポートすると発表した。

IACは、世界中の大学関連のチームが参加する各種の自動車レースを開催しており、それらのレースは、各チームがプログラムした「完全自動運転型のレースカーを象徴的なコース内で走らせる」画期的な一連のイベントとなっている。

また、自動運転分野で活動するさまざまな大学や技術立案者を結束させることを通じて、次世代のエンジニアが厳しい現実環境でのエッジケースシナリオにも対応できる高性能な自動運転車両向けの革新的ソリューションを開発できるようサポートすることを目標に掲げている。

dSPACEは、LiDARやレーダー、カメラ、および車載バスや車載ネットワークからのセンサデータを読み取るための堅牢かつ高性能な中央コンピュータとして「AUTERA AutoBox」を提供している。「AUTERA AutoBox」をすべての車両のセントラルコンピュータとして機能する車載プロトタイピングおよびデータ記録システムとして提供することにより、すべての車両がレーストラック上で完全自動で動作可能だ。



AUTERA AutoBox





dSPACEとIAC、両代表からのコメント

AUTERAハードウェアは、コンパクトな筺体に高い計算能力とクラス最高のデータ帯域幅(50 Gbit/s)を統合した独自の製品であり、同社の米国法人の社長であるPeter Waeltermann氏は以下のように述べている。

Dspace Inc(米国法人) President Peter Waeltermann氏 私たちは、AUTERAをIACのレースカーの「頭脳」として提供していることを誇りに思うと共に、極めて要求の厳しいレース環境を通じてこのソリューションの真の実力が証明されることを楽しみにしています。それと同時に、多くの学生チームがデジタルエンジニアリング用のこの独自の開発ラボや、日々のテスト、そして実際のレースにおいてそれぞれの力を示している姿を見るのも刺激的です。



また、IACトップであるPaul Mitchell氏も次のようにコメントしている。

IAC Paul Mitchell氏 自動運転車両の開発における豊富な経験を持つdSPACEのようなパートナーは、IACにとって極めて大きな資産です」とし、「dSPACEの技術は、多くの大学チームが高速自動運転の限界をテストするうえでの、いわばパズルの不可欠なピースです。





IACについて

Indy Autonomous Challenge(IAC)は、世界中の大学関連のチームが参加する各種の自動車レースを開催している。それらのレースは、各チームがプログラムした完全自動運転型のレースカーを象徴的なコース内で走らせる画期的な一連のイベントだ。インディアナ州を本拠とするIACは、車両の各機能の自動化を促進するための拠点を州内に確立し、技術革新に向けた競い合いの力を適切に活用することにより、世界中から優秀な頭脳を集め、自動運転車両の安全性と性能に関する最先端のテクノロジをさらに発展させる活動に尽力しており、2年以上前に100万ドルをかけたレースとして始まり、全米14州および海外11カ国のトップエンジニアリングおよびテクノロジプログラムを代表する41の大学チームが参加した。





今後の活動について

次回の自動車レースであるIndy Autonomous Challenge Powered by Ciscoは、11月11日にテキサスモータースピードウェイにて開催される。その後、2023年1月7日にはラスベガスモータースピードウェイにて、世界で最も影響力のある技術イベントであるCES 2023の一部として「Autonomous Challenge @ CES」が開催され、同イベントでdSPACEは、4417番ブース、IACは3601番ブースを開設している。

■【動画】Indy Autonomous Challenge Will Return to CES 2023





同社(dSPACE)について

同社は、コネクテッドカー、自動運転車両および電気自動車を開発するうえで必要なシミュレーションおよび妥当性確認ソリューションを提供する国際的企業だ。自動車メーカーやサプライヤのユーザーは、同社のエンドトゥエンドのソリューションを利用し、実車での試験前にソフトウェアやハードウェアの各種コンポーネントをテストしている。また、自動車産業だけでなく、航空宇宙や産業オートメーション、およびその他の産業分野でもdSPACEは開発パートナーとして選ばれ、当社の知識と経験はさまざまな現場に活かされており、同社製品ポートフォリオは、シミュレーションや妥当性確認向けのエンドトゥエンドのソリューションからエンジニアリング、コンサルティングサービス、トレーニングやサポートまで幅広くカバーしている。