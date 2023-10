企業・学校対抗プログラミングバトル「PG BATTLE 2023」スポンサー企業が33社に　ロボスタもメディアスポンサーとしてサポート

By ロボスタ編集部

0

0

0

システムインテグレータが主催し、2023年10月21日に開催される企業・学校対抗プログラミング大会「PG BATTLE 2023」のスポンサー企業が、2023年9月27日現在33社に到達したと発表した。



オンラインでプログラミングを行うプログラミングコンテスト

PG BATTLEは今年で6回目となるチーム制の企業・学校対抗プログラミングコンテスト。事前にプログラムを提出して審査する方式ではなく、全チーム同時にオンラインでプログラミングを行う方式となっている。

チームを構成する3名は、出題された問題を解くプログラムを90分以内でそれぞれ4つずつプログラミングし、合計点数と解答速度で他のチームと順位を競う。

PG BATTLEは日本のプログラミングレベルを向上させたい、もっとプログラマーをリスペクトしよう、プログラミングを楽しもう、という熱い思いで開催しているイベント。2018年から開催されている本大会では、毎年1,000名を超える社会人、学生が参加し、熱いバトルが繰り広げられている。



PG BATTLEのスポンサー制度とスポンサー企業一覧

「日本のプログラミングレベルを向上させよう」というPG BATTLEの趣旨に賛同した企業がスポンサーとして、運営費や賞金、宣伝を支援しており、2023年は33社(企業スポンサー23社、メディアスポンサー10社)が集まった



ゴールドスポンサー

インフォコム株式会社



シルバースポンサー

株式会社インフォセンス

株式会社オービックビジネスコンサルタント

国際ソフトウェア株式会社

情報技術開発株式会社

株式会社プロシップ



Prize スポンサー

株式会社 ITCS

株式会社アシスト

株式会社AdvanCE Japan

ウイングアーク1st株式会社

エレクス株式会社

サイオステクノロジー株式会社

株式会社サイバージムジャパン

株式会社ネオレックス

バルテス株式会社

株式会社フレクシェ

ビジネスエンジニアリング株式会社

株式会社ブライセン

ミツイワ情報株式会社

株式会社無限

株式会社両備システムズ

ラティス・テクノロジー株式会社

株式会社メンバーズ デブオプスリードカンパニー



メディアスポンサー

IT Leaders

Think IT

@IT

Interface

EdTechZine

Qbook

CodeZine

埼玉新聞

ジョブモン

ロボスタ



PG BATTLE2023 開催・募集概要

名称 PG BATTLE 開催日時 2023年10月21日 エントリー開始日 2023年7月10日〜10月19日 イベント形式 オンライン 参加部門 以下の3部門でそれぞれ競います。

1:高校、中学、小学校、その他スクールの部(18歳以下)

2:大学&大学院、高専、専門学校の部

3:企業の部 主催 株式会社システムインテグレータ 共催 AtCoder株式会社 サイトURL https://products.sint.co.jp/pg_battle

大会終了翌週にはYouTubeで結果発表会を配信

大会終了翌週の2023年10月28日16:00より結果発表会を豪華ゲストと共にYouTubeで配信を行う。

今年の出演者は以下の3名に決定した。





千代田まどか(ちょまど)氏

■プロフィール

大手外資系IT企業で働くエンジニア。文系の女子大在学中にプログラミングに目覚め、独学でエンジニアになった。初めての競技プログラミングは AtCoder の ABC (AtCoder Beginner Contest) を C# でチャレンジした。(4問中、3問AC, 1問TLE) また、幼い頃からゲームが大好きで、趣味で YouTube でゲーム配信をしている。





青木謙尚 氏

■プロフィール

AtCoder株式会社 取締役 副社長

ソフトウェアエンジニアを採用するためのブランディングと、その採用戦略をプログラミングコンテストを通じて企業と共に立案する業務に従事。また、サーバーサイドエンジニアなどの職業紹介も行う。2012年、情報系の大学在学中にAtCoder株式会社を創業。プログラムを書く、Web周りの技術を吸収するのが好き。





小倉 一葉 氏(モデレーター)

■プロフィール

KEEN株式会社 Founder & CEO

2012年 マイクロソフトに入社。同社では、クラウド(Microsoft Azure)パートナー企業担当のプリセールスSE・BizDevとして、アライアンス業務を担当し、ユーザー会、コミュニティの企画運営に従事。2019年にKEEN株式会社(前社名・プリズムテック)を創業。スター顧客を発掘・育成するデータ分析サービス「KEEN Manager」を開発・提供中。