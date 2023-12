Pepper用ロボアプリ「2025大阪・関西万博ダンス」を配信開始　オフィシャルテーマソング「この地球（ほし）の続きを」のダンスを踊る

シェア

ソフトバンクロボティクス株式会社は、人型ロボット「Pepper」向けロボアプリ「2025大阪・関西万博ダンス」を2023年12月21日に配信したことを発表した。2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)オフィシャルテーマソングである「この地球(ほし)の続きを」に合わせててPepperがダンスを踊る。このロボアプリは、2023年12月21日より全国のPepperに自動配信される。

配信されるロボアプリ「2025大阪・関西万博ダンス」は、2025年に開催される大阪・関西万博の機運の醸成を目的に開発され、気軽に口ずさめるメロディーや万博への期待感が高まる歌詞に合わせてPepperが楽しく踊る。

11月11日には、大阪市北区主催の「夢キタ万博2023」において総勢35体のPepperがダンスを初披露し、会場を盛り上げた。



夢キタ万博でPepperが踊る様子

Pepperは、愛らしいキャラクターとカスタマイズが容易なことから、小売、教育、介護、オフィス、ご家庭など、さまざまな場所で子どもから高齢者まで幅広い年齢層の方に利用されている。このアプリは、教育、接客、介護、家庭向けの全機種に配信されるので、ぜひ近くのPepperで「2025大阪・関西万博ダンス」を楽しもう。

※対象機種:

Pepper for Promotion/集客・接客向けPepper

Pepper for Education/教育向けPepper

Pepper for Home /家庭向けPepper

Pepper for Care/介護向けPepper

ソフトバンクショップのPepper(ショップのPepperには12/25以降、配信される)

