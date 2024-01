NTTとSakana AIが「AIコンステレーション研究」で連携　大規模言語モデルと小型で賢いAIを連携、複雑な社会課題の解決をめざす

By ロボスタ編集部

NTTとSakana AIは、サステナブル社会の実現に向けて、小型で多様なAI同士が協調するアーキテクチャの研究開発で協力する。連携協定を締結し、2024年1月17日に報道関係者向け発表会を開催した。



両社は「多数のAIモデルがつながり、集合体として動作するアーキテクチャ(AIコンステレーション)」の共同検討を開始し、複雑な社会課題の解決を目指すとしている。



大規模言語モデル(LLM)の課題と将来

現在、大規模言語モデル(LLM)をはじめとした生成AIが、様々な業務を効率化し、新たな事業創出をもたらすことが期待されている一方で、その開発にあたっては電力を含む巨大な計算機資源が必要であり大きな課題となっている。

NTTは、40年以上の自然言語処理技術研究を行ってきたことに加え、光電融合技術をはじめとしたIOWN先端技術の研究開発を推進している。また、2023年11月1日には、高度な性能を維持しつつ、パラメタ数を大幅に削減した言語モデル「tsuzumi」の発表を行っている。



報道関係者向け発表会に登壇した株式会社NTTドコモ ・ベンチャーズ 代表取締役社長 安元淳氏(左)と、NTTの執行役員 研究企画部門長 木下真吾氏(右)





Sakana AIとは?

一方のSakana AIは、Google Brainの日本部門統括として、複雑系、自律システムの研究を指揮してきたDavid Ha氏と、現在の生成AIの爆発的な普及につながった「トランスフォーマー」モデルの提案論文である「Attention Is All You Need」の著者の1人であるLlion Jones氏が、2023年に東京で立ち上げたAI企業であり、単一のAIモデルの設計スキルだけでなく、複数のAIを組み合わせるエージェント機能の設計など、AIアーキテクチャ設計スキルも有している。



Sakana AIの共同創設者ら3名がこの日も登壇



NTTとSakana AIは、これまで培った自然言語処理技術やAIアーキテクチャの設計スキルに基づき、現状の大規模AIモデルの計算量が増大していることの課題に対処していくとしており、多数の小型AIを分散的に配置し、それらAI同士を効率的に連携させることで、単一のAIモデルの省電力化を推進することに加えて、アーキテクチャ 構造自体からの省電力にも取り組む。



Sakana AI社のCEO、David Ha氏

「AIコンステレーション」とは

NTTがめざすAIの未来「AIコンステレーション」とは、小型のAI同士、必要なAI同士だけを効率的に連携させること。タスクに応じて必要な小型AIがつながり、集合体として動作するアーキテクチャを、星がつながり星座になっていくイメージをもって、「AIコンステレーション」と名付けた。AIコンステレーションでは、環境負荷の低減だけでなく、AI同士を自律的に協調させることで、新たな集合知が生み出される期待もあります。AIコンステレーションにより、今までにない、知識・価値を生み出すことで複雑な社会課題の解決をめざす。



LLMでは多様な価値観・少数の価値観が反映されにくい傾向にあるが、小型のAIを連携することで、多様な意見を反映した集合知の創出が期待できる、としている。





両社の連携協定概要

両社の連携では、NTTが有する自然言語処理技術とSakana AIのAIモデル・アーキテクチャの設計スキルを組み合わせ、下記についての共同検討を開始する。

(1)複数の小型AIを連携させるAIコンステレーション技術の創出

(2)新しい価値を創出する言語モデルの構築







両社コメント

NTT代表取締役副社長(CTO) 川添 雄彦 氏 NTTグループはIOWN技術を中心として、サステナブル社会の実現に取り組んでいます。光電融合技術などで省電力に取り組むだけなく、計算負荷が低いAIモデルを作ることで、環境負荷を押し下げていくことは重要です。今回、Sakana AI社と連携することで、国内のみならずグローバルに新しいAIアーキテクチャを提供していけると考えています。さらには、AI同士が連携することで、新たな集合知が生まれていく未来にとても期待しています。