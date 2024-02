無人営業のスマートコーヒースタンド「root C」にタッチパネル式オーダー端末登場　専用アプリなしで挽きたてコーヒーが楽しめる

シェア

スマートコーヒースタンド「root C(ルートシー)」を展開するNew Innovationsは、専用アプリを必要としないタッチパネル式のオーダー端末「root C KIOSK(ルートシー キオスク)」をリリースした。これによりアプリのダウンロードなしで、root C コーヒーを購入できるようになった。

設置された「root C KIOSK」でメニューを選択・注文し、電子マネーやクレジットカード、QRコード、交通系ICで決済をすると、注文状況に応じて最短2分で挽きたてのスペシャルティコーヒーをより手軽に楽しむことができる。



スマートコーヒースタンド root C (ルートシー)について



「root C」はアプリから時間を指定して注文することで、ユーザーの受け取りたい時間に合わせて挽きたて、淹れたてのスペシャルティコーヒーを専用のロッカーから提供する、完全無人営業のコーヒースタンド。

ユーザーは「root C」の前で待つことなく移動途中に注文も可能で、パーソナライズ診断「root C MATCH」を利用して、ライフスタイルや嗜好に合わせたコーヒーを提案してくれる。2021年グッドデザイン賞受賞。日経トレンディ2022年ヒット予測ランキング4位「次世代自販機」の1つとして選出された。



ぴったりのコーヒーを見つけるパーソナライズ診断「root C MATCH」

「root C MATCH」は、ユーザーにぴったりのコーヒーを提案するパーソナライズ診断機能です。初回はコーヒーやライフスタイルに関する簡単な質問からおすすめを提示。コーヒーを飲んだ後に表示される質問に回答すると、AIがユーザーの好みを学習し、次回のおすすめメニューをご提案する。



手軽なオーダーと受け取り



受け取りたいステーション(場所)と時間を指定して、コーヒーをアプリから注文することができる。受け取り時刻に合わせて淹れたコーヒーをロッカーから受け取るだけの新しいコーヒー体験となっている。



東京ソラマチ イーストヤードで2024年2月16日から営業開始

2024年2月16日より東京ソラマチ イーストヤード 1Fにスマートコーヒースタンド root C を設置・営業を開始する新スタンドに「root C KIOSK」を初めて設置。東京ソラマチでは、2021年12月に設置したウエストヤードに続き、今回が2スタンド目の設置となる。



「root C KIOSK」について



「root C KIOSK」は、root C 専用のタッチパネル式オーダー端末となっており、タッチパネルでメニューを選択・注文し、電子マネーやクレジットカード、QRコード、交通系ICで決済することができるようになる。「root C KIOSK」の端末からの注文の場合は定価500円で販売される。また、「root C KIOSK」が設置されているスタンドにおいても、従来通り専用アプリからも購入することが可能となっている。尚、設置場所により対応している決済手段が異なる場合があるので注意が必要。



開発の背景

これまでroot C は、アプリから時間を指定して注文いただくことで、ユーザーの受け取りたい時間に合わせて挽きたて・淹れたてのスペシャルティコーヒーを提供してきまた。アプリで注文から決済までを行えるほか、ポイントやクーポン、One More Coffee!(300円以上で1杯購入した場合、当日の2、3杯目を150円で注文可能。カフェラテメニューは250円で注文が可能))を利用することで、お得にスペシャルティコーヒーを楽しめる。

一方で、スマートフォンを持ってない場合や海外観光客、クレジットカードを所有していないため決済ができない、アプリのダウンロードなしですぐに購入したい方など、アプリなしで購入したいというご要望があり、設置されたオーダー端末だけで購入できる「root C KIOSK」を開発したとしている。



東京ソラマチ 1F イーストヤードへの設置について

設置場所 東京ソラマチ イーストヤード 1F ソラマチ商店街内 住所 東京都墨田区押上1-1-2 営業開始日 2024年2月16日 利用可能時間 10:00~21:00 root C スタンド名 東京ソラマチ 1F イーストヤード10番地 ソラマチ商店街

設置場所地図