動く実物大ガンダム2024年3月末で終了へ、フィナーレに向けたイベント情報まとめ　GUNDAM FACTORY YOKOHA最終日はグランドフィナーレ

2024年3月31日に実物大“動くガンダム”を展示しているGUNDAM FACTORY YOKOHAMA(GFY)が終了する。

2020年12月のオープン以来、2024年2月現在150万人以上が来場しているGFY終了にあたり、感謝の意を込めて、様々な取り組みを行っていくことをGFYが明らかにした。

2024年3月2日には、最後となる来場者が参加できる実物大“動くガンダム”とのじゃんけん大会を2回実施する。



最終日には「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA GRAND FINALE ~To the New Stage~」実施

GFY最終日の2024年3月31日は、通常開催を16時に終了、19時から「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA GRAND FINALE ~To the New Stage~」を実施する。

「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA GRAND FINALE ~To the New Stage~」では、『機動戦士ガンダム』の富野由悠季監督の挨拶、オープニングイベント時のストーリーの続きとなるようなシチュエーションでの最後の起動実験の演出、約1000機のドローンによるオリジナルドローンアートショーに加え、打ち上げ花火も計画されており、まさにGFYのフィナーレを締めくくるにふさわしい内容となっている。

ガンプラ「1/144 RX-78F00ガンダム グランドフィナーレVer.」がセットとなっている当イベントのチケットは、抽選販売で2024年3月5日13時から、特設サイトにて申し込みを受け付ける。



GUNDAM FACTORY YOKOHAMA GRAND FINALE ~To the New Stage~概要

受付期間(抽選販売) 2024年3月5日 13:00~3月10日 23:59 当落発表/入金期間 2024年3月16日 15:00~3月19日 23:59 チケット発券時期 2024年3月27日 15:00~公演当日 申し込みサイト https://ticket.re-tapirs.com/gndmf241-01at チケット料金(8歳以上/税込) 4,950円 ※ガンプラ「1/144 RX-78F00ガンダム グランドフィナーレVer.」付き

※7歳以下のお子様は、13歳以上1名に対し1名様まで無料(チケット不要)でご入場いただけます。

その場合、お子さま分の限定ガンプラセットの配布はございませんので、あらかじめご了承ください。

※すべて立ち見となります。当日は、入場者以外は、ふ頭内には入場できません。

※イベントは、天候などにより予告なく内容の変更・中止となる場合がございます。





ガンプラ「1/144 RX-78F00ガンダム グランドフィナーレVer.」

これまでの演出をリバイバル

またGFYでは、開催以来様々な楽曲やストーリー設定、新ポーズ、動きなどをもとに、実物大“動くガンダム”を演出してきたが、2024年3月16日~31日の期間は、これまでの演出をリバイバルする。詳細スケジュールについては、公式サイトにてご確認してほしい。



実物大“動くガンダム”過去の演出再演

GFY Winter Illumination 2022 feat.『機動戦士ガンダム 水星の魔女』

GFY Winter Illumination 2023 feat.GUNDAM SEED series [Upbeat Ver.]

ミノフスキー・フライト稼働実験 feat .『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』

実施期間 2024年3月16日~3月31日

※開催期間、実施時間は予告なく変更・中止となる場合がございます。 公式サイト 演出スケジュール https://gundam-factory.net/attraction/

実物大“動くガンダム”とじゃんけん対決

じゃんけん大会

2024年3月2日には、最後となる来場者が参加できる実物大“動くガンダム”とのじゃんけん大会を2回実施。じゃんけんに勝ち残った来場者は特別賞として普段入ることができないエリアでの記念撮影の権利がプレンゼントされる。





じゃんけん大会

実施日時 2024年3月2日 13:00 / 16:00

※参加には、GFY入場料が必要です。

※当日 11:00、14:00より、場内にて参加券を配布いたします。(規定枚数に達し次第終了)

※悪天候による実施可否については、前日夕方にXでお知らせいたします。

※特別賞の記念撮影は、足元が悪い箇所もございます。ご参加いただく場合、ハイヒールやサンダル等でのご来場は、お控えいただきますよう、宜しくお願いいたします。持ち物、導線、撮影時間に関してはスタッフの指示に従っていただきます。

※上記特別プログラムのため、実施時間中の“動くガンダム”の演出は中止となります。





GFY思い出写真展

2024年3月には、過去に実施したフォトコンテスト作品パネルや、“動くガンダム”のイラスト、パネル化したオフィシャル写真などをカンファレンスルームにて展示する。

実施期間 2024年3月2日~3月31日 実施場所 GFY LAB棟2F カンファレンスルーム

横浜市×GUNDAM FACTORY YOKOHAMA 回遊施策実施のお知らせ

GFYは、横浜市と連携し、まちでの回遊を楽しんでいただける取り組みを2024年2月下旬より順次実施している。詳細は横浜市の公式サイト確認して欲しい。

GUNDAM FACTORY YOKOHAMA X横浜DeNAベイスターズ

横浜を本拠地とする横浜DeNAベイスターズとのコラボ企画を実施。BAYSTOREやBAYSTORE ONLINEでは、Tシャツなどのコラボグッズも販売されている。詳細は横浜DeNAベイスターズとGFYの公式サイトで随時発表する。



GUNDAM FACTORY YOKOHAMA開催概要

開催期間 2020年12月19日~2024年3月31日 営業時間 2024年3月1日~3月15日 平日 11:00~20:00 土日 10:00~20:00

2024年3月16日~3月30日(土)全日 10:00~20:00

※3/31は16:00までの営業となります

※最終入場は いずれも19:00 定休日 なし チケット発売 2024年3月16日以降分については、2024年3月1日 10:00~公式サイトにて販売予定

※入場券、GUNDAM-DOCK TOWER観覧は日時指定です。

※入場が多数の場合は、当日入場券の販売を制限する場合がございます。事前に入場券を購入することをおすすめいたします。

※6歳以下は大人1名につき3名まで無料

※再入場不可 入場料金(税込) 大人(13歳以上)1,650円 / 小人(7歳以上12歳以下)1,100円 GUNDAM-DOCK TOWER観覧料金(税込) 3,300円

※GUNDAM-DOCK TOWER観覧チケット単体ではご利用いただけません。入場券とご一緒にお買い求めください。 アクセス みなとみらい線「元町・中華街駅」より徒歩7分

横浜市営連節バス BAYSIDE BLUE(ベイサイドブルー)

バス停「山下ふ頭」下車徒歩3分

※開催期間外の山下ふ頭エリアへの立ち入りは禁止されております。

