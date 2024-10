【速報】テスラがロボタクシーを発表 2026年生産開始、大型車「ロボバン」お披露目、ヒューマノイドの将来構想も語る

テスラは現地10月10日の公開イベントでロボタクシー「サイバーキャブ」と、20人乗りの「ロボバン」を発表した。ロボタクシーは2026年に生産開始の予定。また、会場にはヒューマノイド「オプティマス」も登場し、マスク氏はヒューマノイドの将来構想にも改めて触れた。

テスラのCEO、イーロンマスク氏が「ロボタクシー」のプロタイプに搭乗。(以下、動画はテスラ公式Xより埋め込み)

■ロボバンとヒューマノイド





「ロボバン」に続き、ヒューマノイド「オプティマス」も登場。



