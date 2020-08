主役のふたりが朗読する『小説 天気の子』がAudibleで配信開始 弱キャラ、転スラ、このすば、俺ガイル、俺ツイ、なども続々と配信開始

By 山田 航也

KADOKAWAとAudibleはオーディオブック版『小説 天気の子』を2020年8月28日(金)より配信開始することを発表した。朗読は映画「天気の子」で主人公とヒロインをそれぞれ演じた醍醐 虎汰朗さんと森 七菜さんが担当。映画で演じたそれぞれの役だけでなく、ほかの登場人物も全て二人で朗読しているのも注目だ。また、特典として巻末に二人からの音声メッセージが付いている。



世界最大級のオーディオブック及び音声コンテンツ制作・配信サービスであるAmazon オーディオブック「Audible」(以下、オーディブル)はオーディオブック版『小説 天気の子』の配信を皮切りに、大手出版社7社(KADOKAWA、TOブックス、岩波書店、講談社、小学館、早川書房、マイクロマガジン社 (50音順))による「アニメ関連作品・ライトノベル」カテゴリから多数の作品をオーディオブック化する。





Audible(オーディブル)とは?

Audibleはいつでもどこでも耳で読書ができるサービス。プロのナレーターによって読み上げられた本を音声で聴くことができ、スマホでのオフライン再生も可能。通勤時間や家事の合間、お休み前など、日常のあらゆる時間に読書を取り入れることができる。日本最大級の約40万タイトルをラインナップし、ビジネス書・自己啓発書・現代文学・ライトノベル・英会話・洋書まで、豊富なジャンルを取り揃えている。芸能人・著名人による声の出演など、Audibleでしか聴けないプレミアムなコンテンツも楽しむことができる。

「アニメ関連作品・ライトノベル」作品 配信予定コンテンツ

以下が「アニメ関連作品・ライトノベル」カテゴリの配信予定コンテンツ(発売日順)。

一部コンテンツを除き、本日8月28日(金)より予約販売を開始。

■小説 天気の子



配信日: 8月28日

出版社: KADOKAWA

著者: 新海 誠

朗読: 醍醐 虎汰朗、森 七菜

URL: https://www.audible.co.jp/pd/B087QFQ67J



■転生したらスライムだった件 6



配信日: 8月28日

出版社: マイクロマガジン社

著者: 伏瀬

朗読: 岡咲 美保

URL: https://www.audible.co.jp/pd/B0876VSM58



■弱キャラ友崎くん Lv.1



配信予定日: 9月4日

出版社: 小学館

著者: 屋久 ユウキ

朗読: 福 沙奈恵

URL: https://www.audible.co.jp/pd/B08GLT57JB



■やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。13



配信予定日: 9月4日

出版社: 小学館

著者: 渡 航

朗読: 石井 一貴、戸田 めぐみ

URL: https://www.audible.co.jp/pd/B084H6QHBN



■淡海乃海 水面が揺れる時〜三英傑に嫌われた不運な男、朽木基綱の逆襲〜 第1巻



配信予定日: 9月11日

出版社: TOブックス

著者: イスラーフィール

朗読: 山口 勝平、羽飼 まり

URL:https://www.audible.co.jp/pd/B08C9GKVG4



■アークエネミー・スクールライフ1



配信予定日: 9月11日

出版社: 講談社

著者: ツカサ

朗読: 山崎 健太郎、宮原 颯希

URL: https://www.audible.co.jp/pd/B08GLN2SDK



■俺、ツインテールになります。



配信予定日: 9月11日

出版社: 小学館

著者: 水沢 夢

朗読: 吉岡 麻耶

URL:https://www.audible.co.jp/pd/B08GLT15BW



■老後に備えて異世界で8万枚の金貨を貯めます1



配信予定日: 9月11日

出版社: 講談社

著者: FUNA

朗読: 平井 祥恵

URL:https://www.audible.co.jp/pd/B08GLML7LV



■この素晴らしい世界に祝福を!4 鈍ら四重奏 ~ナマクラカルテット~ (上)(下)



配信予定日: 10月2日

出版社: KADOKAWA

著者: 暁なつめ

朗読: 堀江 由衣

URL: ​https://www.audible.co.jp/pd/B086LC1QBW /



■冒険者たち ガンバと15ひきの仲間



配信予定日: 10月9日

出版社: 岩波書店

著者: 斎藤 惇夫

朗読: 野沢 雅子

URL: ​https://www.audible.co.jp/pd/B08GMDX24M



■コップクラフトDRAGNET MIRAGE RELOADED



配信予定日: 10月9日

出版社: 小学館

著者: 賀東 招二

朗読: 吉岡 茉祐、竹内 栄治

URL:​https://www.audible.co.jp/pd/B08GLTCXN8



■やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。14



配信予定日: 10月16日

出版社: 小学館

著者: 渡 航

朗読: 石井 一貴、戸田 めぐみ

URL: ​https://www.audible.co.jp/pd/B084KMTD47



■本好きの下剋上~司書になるためには手段を選んでいられません~第三部「領主の養女1」



配信予定日: 10月23日

出版社: TOブックス

著者: 香月 美夜

朗読: 井口 裕香

URL: ​https://www.audible.co.jp/pd/B089D3J88L



■裏世界ピクニック、ふたりの怪異探検ファイル



配信予定日: 10月23日

出版社: 早川書房

著者: 宮澤 伊織

朗読: 髙野 麻美

URL: ​https://www.audible.co.jp/pd/B08GLMW2Z5



■サキュバスアイドルの契約者 ボクっ娘サキュバスと秘密のルームシェア



配信予定日: 10月23日

出版社: 講談社

著者: 虎走 かける

朗読: 多田 啓太、竹内 ゆうか

URL: ​https://www.audible.co.jp/pd/B08GLMBSX6



■筺底のエルピス -絶滅前線-



配信予定日: 10月23日

出版社: 小学館

著者: オキシタケヒコ

朗読: 川村 万梨阿

URL: ​https://www.audible.co.jp/pd/B08GLSP1FP



■ポーション頼みで生き延びます!1



配信予定日: 10月23日

出版社: 講談社

著者: FUNA

朗読: 珠宮 夕貴

URL: ​https://www.audible.co.jp/pd/B08GLN8KR8



■<物語>シリーズ



配信予定日: 今冬予定

出版社: 講談社

著者: 西尾 維新

朗読: 神谷 浩史、斎藤 千和、加藤 英美里、沢城 みゆき、花澤 香菜、堀江 由衣、櫻井 孝宏、坂本 真綾、喜多村 英梨、井口 裕香、水橋 かおり、白石 涼子、早見 沙織、ゆきの さつき、三木 眞一郎、井上 麻里奈(※)

※それぞれの声優の担当巻は今後発表予定。



オーディブルにおいても人気が上昇中のジャンル

声優による朗読で楽しむことができる「アニメ関連作品・ライトノベル」カテゴリの作品は、オーディブルにおいても人気が上昇しているジャンル。声優による朗読作品は読書や映像作品の視聴とは異なる、オーディブルならではの新しいオーディオエンターテイメント体験として多くのファンに待ち望まれている。今回、出版社7社のコンテンツが一斉に配信されることにより、ファン待望の同カテゴリが一気に拡充し、いっそう盛り上がることが期待される。

オーディブルのSenior Vice President and Head of Audible APAC, Japan and Indiaであるマシュー・ゲイン(Matthew Gain)氏は、次のように述べている。



「私たちは、日本においてローンチ以来ライトノベル及びアニメ関連コンテンツを手がけてきました。今回、7つの国内大手出版社の人気のライトノベルを配信できることを大変嬉しく思います。日本のライトノベルファンの皆さんには、人気の声優が朗読した上質なコンテンツをぜひ堪能していただきたいです。移動時間やおうち時間に皆さんのお気に入りのコンテンツを耳で聴くことが、新しいオーディオエンターテインメントの体験となることを期待しています。」

オーディブルは今後も「アニメ関連作品・ライトノベル」カテゴリを拡充していくとともに、いつでもどこでも楽しむことができる様々なジャンルのオーディオコンテンツを出版各社との連携を通じて引き続き拡充していくとしている。