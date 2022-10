Echo史上最高音質の「Echo Studio」に新たな空間オーディオ技術が搭載 「空間オーディオ J-POP」を配信開始

AmazonはEcho史上最高音質を提供するスマートスピーカー「Echo Studio」に、音楽体験をさらに充実させる新たな空間オーディオ処理技術を搭載したことを発表した。

「空間オーディオ処理技術」により音楽鑑賞、映画視聴などでより立体感、臨場感のあるサウンドの本格的なエンターテインメント体験を家庭で簡単に楽しむことができる。同機能は既存のEcho Studioでも無料のソフトウェアアップデートを介して利用可能となる。

また、10月25日から定額制音楽配信サービス「Amazon Music Unlimited」にて、「空間オーディオ J-POP」プレイリストの配信を開始。Amazon Music Unlimitedを利用するユーザーは、Echo Studioに「アレクサ、『空間オーディオ JPOP』をかけて」と話しかけるだけで、エキスパートが実現した息をのむような解像度と奥行きのある空間オーディオのサウンドを楽しめる。



Echo Studioの空間オーディオ処理技術はAmazon Musicが配信するHD/ Ultra HDのステレオ音源を強化し、より深みのある低音を実現して音質をさらに向上させる。ステレオ楽曲再生時もデジタル処理技術により音の奥行きや明瞭度、臨場感が向上し、アーティストの意図を再現したかのような没入感のあるサウンドで音楽を楽しむことができる。また、周波数帯域を拡張し、よりクリアな中音とより深みのある低音を楽しめるようになった。



Echo StudioはAmazon Musicが配信するDolby AtmosとSony 360 Reality Audioによる空間オーディオ楽曲の再生に加え、これらの機能が加わったことでより上質な音楽体験を提供する。



10月25日(火)よりAmazon Music Unlimitedに新たに追加された「空間オーディオ J-POP」のトラックリストは、以下の通りとなる。



1 SEKAI NO OWARI Habit2 ONE OK ROCK Save Yourself3 Ado うっせぇわ4 YOASOBI 怪物5 [Alexandros] 閃光6 水曜日のカンパネラ エジソン7 KIRINJI エイリアンズ8 川崎 鷹也 魔法の絨毯9 meiyo なにやってもうまくいかない10 ちゃんみな ハレンチ11 にしな 青藍遊泳12 高橋優 虹13 YOASOBI, ミドリーズ ツバメ (feat. ミドリーズ)14 Aimer カタオモイ15 yama Oz.16 優里 桜晴17 大滝詠一 君は天然色18 遥海 Pride19 milet Parachute20 SEKAI NO OWARI Diary21 折坂悠太 星屑22 SHE’S Chained23 ぜったくん, kojikoji Midnight Call (feat. Kojikoji)24 ONE OK ROCK, 藤原 聡 Gravity (feat. Satoshi Fujihara/OFFICIAL HIGE DANDISM)25 AAAMYYY, (sic)boy 雨 [feat. (sic)boy]26 WANIMA 旅立ちの前に27 indigo la End 夏夜のマジック28 YOASOBI 群青29 Aimer Ref:rain30 私立恵比寿中学 ジャンプ (Prod. 石崎ひゅーい)

Amazon Music Unlimitedで配信中の空間オーディオのプレイリストは以下の通りとなる。

Best of 空間オーディオ

Best of ドルビーアトモス

Best of 360 Reality Audio

空間オーディオ クラシック

空間オーディオ ダンス

空間オーディオ ヒップホップ

空間オーディオ ジャズ

空間オーディオ ラテン

空間オーディオ ポップス

空間オーディオ R&B

空間オーディオ ロック

空間オーディオ ホリデー