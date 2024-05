ティアフォー、東京都内でロボットタクシーの実証運行を開始　2024年11月から限定区画で事業化、2027年に都内全域で事業化へ

By ロボスタ編集部

シェア

1

ツイート

0

はてブ

1

ティアフォーは、従来のタクシー配車が困難な時間帯および経路を対象に、東京都内で自動運転「レベル4」水準のロボットタクシーによる移動サービスの提供を開始することを発表した。今後、東京都お台場の複数拠点間でサービス実証を行い、交通事業者と共同で2024年11月からの事業化を目指す。



YouTube動画より

また、その後、段階的に区画と拠点数を拡張し、2025年にはお台場を含む東京都内の3箇所、2027年には都内全域を対象として、既存の交通事業と共存可能なロボットタクシー事業を推進していく考え。

■TIER IV to launch robotaxi business in Tokyo in November 2024

自動運転バス、敷地内用小型カート、そしてロボタクシー

これまでティアフォーは、自動運転用オープンソースソフトウェア「Autoware」を開発し、「Autoware」を用いた自動運転システムのリファレンスデザインを複数構築してきた。これらのリファレンスデザインをいろいろな車両に適用することで、共通のソフトウェアプラットフォーム上で複数の運行設計領域を定義できる。

ロボットタクシーの技術検証用途として「タクシー型リファレンスデザイン」を適用したJPN TAXIの車両は、東京都お台場や西新宿といった交通量の多い走行環境に対しても運行設計領域を定義できる水準に達しているという。



YouTube動画より

また、事業化の観点では、すでにバス型リファレンスデザインを適用した複数車種が、全国各地の自治体、および公共交通へ導入され、自動運転による移動サービスの社会実装を推進している。

さらに、カート型リファレンスデザインを適用した専用車両は、工場内自動搬送ソリューションとして多数の工場へ導入され、既に無人運転で稼働している。

これらの実績を踏まえ、ティアフォーは、ロボットタクシーによる新たな移動サービスの事業化を推進するとしている。

同社は「将来的には、ロボットタクシーの運用エリアを拡大、従来のタクシー配車が困難な時間帯および経路を主な対象として、安全性と可用性を両立した商用サービスを計画しています。2025年にはお台場を含む東京都内の3箇所、2027年には都内全域でのサービス提供を目指します。これに合わせてロボットタクシー事業に適した新型車両の開発と製造も進めていき、順次市場に投入していきます」と発信している。



「SusHi Tech Tokyo 2024」でロボットタクシー体験会

現在、お台場の複数拠点間でサービス実証を進行中であり、ティアフォーが参画する「令和6年度 臨海副都心における自動運転技術を活用したサービス構築に関するプロジェクト」の一環として、東京都が主催する国際イベント「SusHi Tech Tokyo 2024」と連携し、来場者にロボットタクシーの体験会を提供している。また、自動運転海の森公園ルートでは現行モデルの自動運転対応小型バス車両による周遊も行っている。



自動運転海の森公園ルート(期間:5月12日~26日)

自動運転タクシールート(期間:4月27日~5月10日、5月17日~22日)

詳細はこちら(東京都「臨海副都心に未来のクルマが集結!自動運転を体験しよう!SusHi Tech Tokyo 2024の開催に合わせ、乗車体験を実施します」)

自動運転ルート図(PDF:1,195KB)

今後も同エリア区画内でサービス実証を継続し、2024年11月からの事業化を目指して交通事業者との協議を進めたい考えだ。