大阪・関西万博「GUNDAMパビリオン」に高さ17m実物大ガンダム像を展示　横浜ガンダムの外装を活用

シェア

0

ツイート

0

はてブ

0

バンダイナムコホールディングスは2025年大阪・関西万博で出展する民間パビリオン「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」に実物大ガンダム像を展示する。

関西エリア初の設置となる実物大ガンダム像は、2020年12月から2024年3月に開催した「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」で展示されたガンダムの素材を再活用する。高さ17mの静止像で、片膝を立てて腕を大きく上げるポーズは宇宙、そして未来に向けて手を差し伸べてるイメージとなっている。

「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」はバンダイナムコグループのパーパスである「Fun for All into the Future」のもと、ガンダムを通して世界中の人々とつながり、共に未来を考えるきっかけの場となることを目指すとしている。



パビリオン名 GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION 出展社 株式会社バンダイナムコホールディングス

※大阪・関西万博に設置する実物大ガンダム像は稼働しません。



実物大ガンダム像

展示期間 2025年4月13日〜2025年10月13日 設置場所 大阪・関西万博「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」 出展作品名 『機動戦士ガンダム』 型番 RX-78F00/E ガンダム スペック 全高(指先まで)16.72m / 頭頂高 12.31m / 総重量 49.1t

パビリオン計画

日中のイメージパース

夜間のイメージパース

パビリオンの外観デザインは未来のスペースエアポートをイメージ。内装を含まないパビリオン建物の完成は2024年7月を予定しており、パビリオン内ではガンダムシリーズの世界観を感じられる展示を行う計画。パビリオン内部や詳細については後日発表される。



ファンとつながるWEBキャンペーン「GUNDAM CONNECT ACTION」を展開

ガンダムシリーズ45周年を記念した全国巡回イベント「GUNDAM NEXT FUTURE -ROAD TO 2025-」の一環として、ガンダムとの思い出や未来へのメッセージなどをファンから募集するWebキャンペーン「GUNDAM CONNECT ACTION」を実施する。

ファンからのメッセージの一部は大阪・関西万博「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」関連の施策としても活用。「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」はファンと共創していくとのことだ。

パビリオンスタッフを募集

2024年6月26日より「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」が提供する“体験”をともに創り上げていくスタッフの募集を開始した。業務内容は来館者の誘導や案内、パビリオン運営、その他付随する業務となる。詳細は「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」公式サイトより確認しほしい。

©創通・サンライズ