南相馬市産業創造センターで3Dプリンタ活用セミナーを10/29に開催　人機一体が協力

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人機一体は、2024年10月29日に南相馬市産業創造センターで開催される3Dプリンタ活用セミナーに協力することを発表した。当日は人型重機の開発にも活用されている、ストラタシス社製の3Dプリンタ「Fortus 450mc」の見学も予定されている。



開催概要

日時 2024年10月29日（火）

13:30〜17:00 開催場所 南相馬市産業創造センター 2F 大会議室

（南相馬市原町区萱浜字巣掛場 45-245） 参加費 無料 / 要事前申込

※オンライン配信も予定 申込方法 参加御希望の方は、1：社名/2：名前/3：メールアドレス/4：電話番号

を記入の上、以下宛に申込。 株式会社ゆめサポート南相馬

担当：木村、平瀬

kimura@yumesupport.co.jp

hirase@yumesupport.co.jp

（両名を宛先に入れてメールを送信）

3Dプリンタを活用した人機一体の研究開発

Fortus 450mc（人機一体福島基地にて）

人機一体では、ストラタシス社製の 3D プリンタ「Fortus 450mc」を人型重機をはじめとしたロボットの研究開発に活用。Fortus 450mcの導入により研究開発のスピードアップ、および高剛性かつ軽量化に成功している。

開催されるセミナーではストラタシス・ジャパンの3Dプリンタのスペシャリストから人機一体の導入事例をはじめ幅広い用途での3Dプリンタの活用tipsを伝えるとしている。





零式人機の 3D プリンタ部品

零式人機 ver.2.0

人機一体の3Dプリンタ導入事例紹介