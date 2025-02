話題のヒューマノイド「Unitree G1」ダンス動画の第2弾を公開　音楽を続けろ、ダンスを止めるな！

シェア

Unitree Roboticsは、YouTubeでヒューマノイドによる最新のダンス動画を先日に続き、2025年2月18日に公開した。前回は高精度なスムーズな動きでダンスを披露するものだったが、今回の動画はダンスを踊っているヒューマノイド「G1」に、ボールを当てたり、棒などで押したり叩いたりして邪魔をする内容。果たして「G1」は踊り続けることができるだろうか。



なお、動画の説明には「この機能はここ数日で開発されたばかりで、まだお客様には提供されていません。また、ロボットのモデルやバージョンによって機能に違いがあります。」と但し書きがされている。



■Keep the Music Going, Keep the Dance Flowing!