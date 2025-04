【動画で見る】SkyDriveが大阪・関西万博で「空飛ぶクルマ」のデモ飛行を公開

By ロボスタ編集部

「空飛ぶクルマ」は、電動化、自動化といった航空技術や垂直離着陸などの運航形態によって実現される、利用しやすく持続可能な次世代の空の移動手段だ。Advanced Air Mobility(AAM)や Urban Air Mobility(UAM)とも呼ばれる。そして、開発の節目となるのが、今週末から開幕する大阪・関西万博。

株式会社SkyDriveは、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)のメディアデー(報道関係者向け公開日)となった2025年4月9日(水)に、空飛ぶクルマ「SKYDRIVE」(SkyDrive式SD-05型)の公開フライトを行ない、その時の動画を公開した。





公開フライトについて

同社は2023年2月、大阪・関西万博『未来社会ショーケース事業出展』の「スマートモビリティ万博」における空飛ぶクルマの運航事業者に選定された。大阪・関西万博を同社の最重要マイルストーンと設定し、機体開発に注力してきたという。

2024年より愛知県豊田市の自社飛行試験施設にて飛行試験を積み重ね、安全性を十分に確保した上で、2025年4月9日に、2025年夏に予定している二地点間飛行・周回飛行に先んじて、万博会場内ポート「EXPO Vertiport」にて「SKYDRIVE」の公開フライトを実施した。

高度は約5m、飛行時間は約4分間。パイロットは搭乗せず、自動制御とリモート操縦で、安全を徹底した運航となった。

【SkyDrive】Public Flight of SKYDRIVE Model SD-05 during Media Day at Osaka Kansai Expo

豊田市の自社開発施設での飛行

また、豊田市の自社開発施設での試験飛行の様子も動画で公開した。この映像の機体は、大阪・関西万博の会場にて飛行を行った「SKYDRIVE(SkyDrive式SD-05型)」と同じ型式の初号機にあたる。

SKYDRIVE (SkyDrive SD-05 model): Test Flights Footage in Toyota City

SkyDriveのCEOによるコメント

株式会社SkyDrive 代表取締役CEO 福澤 知浩氏は次のようにコメントしている。

福澤 知浩氏 当社は、「100年に一度のモビリティ革命を牽引する」をミッションに、創業以来、機体開発・事業開発に邁進してまいりました。2020年8月には、日本初の空飛ぶクルマの公開有人デモフライトに成功(※3)、それを機に、グローバルで多くの方に当社を知っていただきました。以降、株主や顧客の皆さまをはじめ多くの方のご支援を賜り、前進することができた結果、本日、ここ大阪・関西万博の会場にて、空飛ぶクルマ「SKYDRIVE」をお披露目できたことを、大変嬉しく思っております。

改めて、様々な形で応援・協働いただいているパートナーの皆さま、関係者の方々、深く感謝いたします。そして数々の困難に立ち向かい日々チャレンジを続けるSkyDriveのメンバー全員にお礼を言いたいと思います。

空飛ぶクルマは、CO₂排出を抑えた、持続可能な社会に向けたクリーンモビリティであり、また静粛性に優れており、街に馴染むエアモビリティです。これから幕を開ける大阪・関西万博では、「日常的に空を移動する未来」を感じていただきたいと思います。

なお、大阪においては、Osaka Metro様と「新大阪・梅田」「森之宮」「天王寺・阿倍野」「ベイエリア」の4つのエリアを結んだ「大阪ダイヤモンドルート構想」を発表しました。このように、万博後の社会実装に向けた計画も日本各地で進んでおります。引き続き、空の移動革命を現実のものとするため、機体開発、事業開発に尽力してまいります。

SKYDRIVE(SkyDrive式SD-05型)の主な仕様