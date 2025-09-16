TOP > ニュース > ヒューマノイド開発の最前線、AI社会の通信インフラなど「見逃し配信」を公開中　AIやロボット業界の最新動向を学ぶ特別セミナー
ロボスタでは2025年7月から9月にかけて、NVIDIA、ソフトバンク先端技術研究所、アスラテック、AIロボット協会（AIRoA）など、業界のキーマンをお招きし、「オンラインセミナー」を開催しました。
それぞれ、ヒューマノイド開発基盤、AI社会における通信インフラ、巨大ロボットや巨大ライドの現状と展望、ヒューマノイドの現在位置と未来など、興味深いテーマを取り上げ、好評をいただいています。


現在、4つのセミナーをロボスタ･プレミアム会員向け「見逃し配信」として公開しています。プレミアム会員ならいつでも配信を視聴することができます。なお、AIロボット協会の見逃し配信は2025年9月26日までの限定となりますので、今が視聴のチャンスです。

また、プレミアム会員は今後開催予定のセミナーも、無料で参加して視聴することができます。


「見逃し配信」中のセミナー動画

■NVIDIA
NVIDIAがヒューマノイド開発を身近にする、フィジカルAIとロボット開発プラットフォームの全貌を聞く



■ソフトバンク先端技術研究所
ソフトバンクがNVIDIAやArmと連携、AI時代の通信インフラ「AI-RAN」の全貌を聞く ロボットや自動運転の未来展望



■アスラテック
動く･乗る･魅せる！巨大ロボの最前線　AI時代のヒューマノイドやロボットの未来、ロボット制御システムV-Sido開発者の吉崎航氏が語る



■AIロボット協会（AIRoA）
ヒューマノイドの進化と課題、日本の現在位置 ～ヒューマノイド研究の最前線、AIロボット協会･尾形理事長に聞く」（2025年9月26日までの期間限定配信）


ロボスタ「プレミアム会員」とは

ロボスタ「プレミアム会員」は、月額5,500円（税込）のサブスクリプションサービスです。
毎月開催するオンラインセミナーに参加できるほか、見逃したセミナーを動画で視聴することもできます。
さらに、ロボスタ会員（プレミアム／無料会員共通）の特典として、ニュースレターを配信。ロボット業界の最新情報やロボスタ編集長によるコラムを購読できます（週1回配信予定）。

現在、3カ月間無料キャンペーンを実施中です。
ご登録の際にクーポンコード「09E4Y1WP」を入力してください。
いつでも解約可能なので、安心して無料体験をお楽しみいただけます。




今後とも、ロボスタのオンラインセミナーにご期待ください。
ロボスタのオンラインセミナーの一覧

