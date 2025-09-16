ヒューマノイド開発の最前線、AI社会の通信インフラなど「見逃し配信」を公開中　AIやロボット業界の最新動向を学ぶ特別セミナー

シェア

0

ツイート

0

はてブ

0

ロボスタでは2025年7月から9月にかけて、NVIDIA、ソフトバンク先端技術研究所、アスラテック、AIロボット協会（AIRoA）など、業界のキーマンをお招きし、「オンラインセミナー」を開催しました。

それぞれ、ヒューマノイド開発基盤、AI社会における通信インフラ、巨大ロボットや巨大ライドの現状と展望、ヒューマノイドの現在位置と未来など、興味深いテーマを取り上げ、好評をいただいています。



現在、4つのセミナーをロボスタ･プレミアム会員向け「見逃し配信」として公開しています。プレミアム会員ならいつでも配信を視聴することができます。なお、AIロボット協会の見逃し配信は2025年9月26日までの限定となりますので、今が視聴のチャンスです。

また、プレミアム会員は今後開催予定のセミナーも、無料で参加して視聴することができます。



「見逃し配信」中のセミナー動画

■NVIDIA

「NVIDIAがヒューマノイド開発を身近にする、フィジカルAIとロボット開発プラットフォームの全貌を聞く」





■ソフトバンク先端技術研究所

「ソフトバンクがNVIDIAやArmと連携、AI時代の通信インフラ「AI-RAN」の全貌を聞く ロボットや自動運転の未来展望」





■アスラテック

「動く･乗る･魅せる！巨大ロボの最前線 AI時代のヒューマノイドやロボットの未来、ロボット制御システムV-Sido開発者の吉崎航氏が語る」





■AIロボット協会（AIRoA）

「ヒューマノイドの進化と課題、日本の現在位置 ～ヒューマノイド研究の最前線、AIロボット協会･尾形理事長に聞く」（2025年9月26日までの期間限定配信）





ロボスタ「プレミアム会員」とは