横浜ランドマークタワーから見た「みなとみらい」の景色に人気観光スポットがAR表示される！ドコモと三菱地所が体験イベント

NTTドコモ、三菱地所、三菱地所プロパティマネジメントは、三菱地所プロパティマネジメントが運営する横浜ランドマークタワー69階展望フロア「スカイガーデン」において、ARを活用した観光案内の体験イベント「RESHAPE YOUR VIEW in Minatomirai ~ 展望台の風景があなただけの『地図』になる ~」を実施することを発表した。期間は2021年4月9日(金)~4月18日(日)の10日間。(冒頭の画像は「RESHAPE YOUR VIEW」体験イメージ)

同イベントでは空間コンピューティングデバイス「Magic Leap 1」や、タブレット端末を用いて「スカイガーデン」展望台から横浜みなとみらい方面の街並みを眺めると、横浜赤レンガ倉庫や横浜スタジアムなどの人気観光スポットがAR技術によって画面上に表示され、展望台にいながらさまざまな場所を発見することができる。



展望台からの風景に重なる「自分だけの観光ルート」(イメージ)

画面上で興味を持った観光スポットをコントローラー「Magic Leap 1 Control」を使って選択したりタブレット画面でタップをすると、目の前にスポットを引き寄せることができ、歴史的な建物の生い立ちやその場所の見どころなど、各観光スポットについて深く知ることができる。気に入った観光スポットはお気に入り登録をすることができるため、体験の最後に自分だけの観光ルートを展望台の風景に重ねて眺めることが可能。



この取り組みはARを活用することで、展望台という空間が観光の新たな発見や学びの場となり、また展望台を降りた後のリアルな観光への期待感を生み出すきっかけとなることをめざして企画された。同イベントにはドコモが開発を進めているARクラウド技術の他、Kudan株式会社の自己位置推定技術「SLAM技術」が活用されている。また、イベントで体験可能な観光コンテンツは株式会社MESONが体験設計やコンテンツ開発を協力した。

ドコモ、三菱地所、三菱地所プロパティマネジメントは今後もAR技術を活用することで、観光施設や商業施設などの現実空間において利用者に新しい価値を提供することを検討していく。



