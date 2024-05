AIが聞く！人類の存亡をAIが議論する映画『SINGULA』堤幸彦監督インタビュー　AI「人類の未来に向けてメッセージを」

15体の人間そっくりのAIアンドロイドが「人類を破滅するべきかどうか」という究極のディベートを繰り広げるバトルロイヤル・デスゲームを描いた異色の映画『SINGULA』(シンギュラ)がいよいよ劇場で公開されます。



監督は『金田一少年の事件簿』『ケイゾク』『TRICK』や『SPEC』シリーズなど、ドラマと映画それぞれでヒットさせ、映画では2015年に『イニシエーション・ラブ』『天空の蜂』で第40回記念報知映画賞・監督賞を受賞。コロナウイルスの蔓延で表現活動が制限される中、仲間とインディーズ映画『truth~姦しき弔いの果て~』(22)を制作し、数々の国際映画賞を獲得。その他の作品に『明日の記憶』(06)、『20世紀少年三部作』(08~09)、『人魚の眠る家』(18)など、日本を代表する監督のひとり、奇才・堤幸彦氏です。Amazon Audible オーディオブック『アレク氏2120』も手がけてきました。



今回、ロボスタでは『SINGULA』の映画館での公開に合わせて、2回目のインタビューを敢行。前回とは異なり、今回は『SINGULA』にちなんで「生成AI」(ChatGPT)から堤監督に聞きたい5つの質問を中心に用意しました。堤監督にはその旨をお伝えした上で、AIからの質問に回答していただきました。



15体のアンドロイドにはそれぞれ固有の名前が与えられていて、性格や言葉使い、行動や考え方が大きく異なる。名前は「ダイアフラム」(横隔膜)、「オーガンズ」(臓器)、「サークラム」(骨盤にある仙骨)など謎めいている。

映画では、ひとりの演者が、訛りや音声、動き等で15体ものAIアンドロイドの性格や性別を演じ分けていて、それぞれユニークなキャラクターとして観客を魅了する。どのアンドロイドにどんな俳優(役柄)がアテられているのかを想像しながら観るのも面白い。

観客からは「この映画は、複数回観ると毎回違った作品に見える。3回観ると推しのキャラクターが出てくる」といった意見が聞かれたというが、まさにその通りだと筆者も感じた。



観る前は「ひとり15役ってどういうこと? 興味があります」という意見があり、見終えた後の感想は「これはどうやって撮ったの(作ったの)?」と更に疑問を重ねた観客もいたようです。それほどに奇抜感あふれる作品だと言えるでしょう。

一方で、編集で音声を加工したり、話し手のアンドロイドに近い位置に字幕を表示するなど、観客が混乱しないようにする工夫も行なわれています。

『SINGULA』では、ある重要な出来事がストーリーの中盤で起こります。そこで大きくストーリーが転換する前後半の構成がとられています。



前半は集められた15体のアンドロイドがそれぞれ記憶として与えられた自分の過去を語ったり、特技を披露したりなど、それぞれのキャラクターを知って印象づけられる場面が繰り広げられ、前述の重要な出来事をきっかけにディベートが始まり、AIたちは人間について自分の意見を語るようになる。ストーリーは大きく転換し、そこからクライマックスに向けて「⼈類を破滅するべきかどうか」の議論が加速していきます。

映画『SINGULA』は2024年5月10日(金) より新宿バルト9ほか全国公開。

1955年⽣まれ愛知県出⾝。88年、森⽥芳光総監督のオムニバス映画『バカヤロー︕私、怒ってます』の「英語がなんだ」で映画監督デビュー。テレビドラマ「⾦⽥⼀少年の事件簿」、「TRICK」シリーズ、「SPEC」シリーズは映画化もされ、ドラマと映画それぞれでヒットさせた。2015年には『イニシエーション・ラブ』『天空の蜂』で第40回記念報知映画賞・監督賞を受賞。コロナウイルスの蔓延で表現活動が制限される中、仲間とインディーズ映画『truth〜姦しき弔いの果て〜』(22)を制作し、数々の国際映画賞を獲得。その他の作品に『明⽇の記憶』(06)、『20世紀少年三部作』(08〜09)、『⼈⿂の眠る家』(18)、『ARASHI Anniversary Tour 5×20 FILM “Record of Memories”』(21)など。また、2022年に本広克⾏・佐藤祐市らと共に⽇本初のエンタメDAOプロジェクト「 SUPER SAPIENSS 」を始動。トークンやNFTを発⾏し、サポーターとのエンタメ共創により作品を⽣み出している。神奈川県出⾝。アメリカと⽇本の演劇界のバックグラウンドをもち、数々のオペラ、ミュージカルに幼少より出演し、演技、歌唱の基礎を築く。また、横須賀少年少⼥合唱団で、ボーイソプラノ・ソリストとしても幅広い⾳楽にふれる。現在は、舞台に数多く出演するほか、アーティストとしても活躍するトリプル・スレット・エンターテイナー。近年の主な出演作にミュージカルミュージカル『ラディアント・ベイビー〜キース・ヘリングの⽣涯〜』、舞台『Take Me Out』、『RENT』(10〜15年)、舞台『SAMAEL』、舞台『信⻑の野暮』ミュージカル『JERSEY BOYS』(18年〜)、舞台『⿊⼦のバスケ』シリーズ(16年〜)、舞台『KING OF PRISM』シリーズ(17年〜)ミュージカル『⼑剣乱舞』シリーズ(17年〜)、舞台『銀⽛-流れ星銀-』『VIOLET』(2020)、ミュージカル「オリバー」、ミュージカル「ジャージーボーイズ」、[⼿紙2022」「シュレック」など。現在、『ドリームガールズ』に出演中。昨年は、パフォーマンスユニット“ZIPANG OPERA” のライブ、七⽉には、2度⽬となる「シュレック」に出演。脚本家・演出家・プロデューサー桜美林⼤学にて、平⽥オリザ⽒や⽊佐貫邦⼦⽒に師事。25歳まで俳優・ダンサーとして活動した後に実業の世界へ。7年間で3事業を経験し、32歳で株式会社アートカルチャーズを設⽴。本格的にオリジナル作品の舞台プロデュースを開始。2年間で5作品を発表し、総来場者数7,000名を達成。全ての作品がノースポンサーであった事が話題となった。丁寧な会話劇の中に、コンテンポラリーダンス・⽣演奏・歌唱を混ぜ合わせた独特のエンターテイメントスタイルに定評がある。2022年、⼈⼯知能をテーマとした代表作【SINGULA】を堤幸彦監督のもと映画化。2018年に活動を開始したボカロP。代表作は『パノプティコン』『三⽇⽉ステップ』『まにまに』など。聴くと体が動いてしまうような曲調を得意とし、2022年に開催されたボカロの祭典”TheVOCALOID Collection 2022 spring”にて、3,000を超える投稿作品の中から1位を獲得。現在は多数の合成⾳声のデモソングや初⾳ミクの公式楽曲を⼿がけるなど、活動の幅を広げている。