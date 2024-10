ロボットのダンスショーや触れあい体験、脳波×ロボットハンド×ライブなど「ちょっと先のおもしろい未来（ちょもろー）2024」見どころ紹介

13:00-14:00

パネルディスカッション

「ニューロダイバーシティポテンシャル」

脳や神経の多様性を尊重し、誰もが自分らしく力を発揮できる社会の実現を目指す展示「みんなの脳世界2024~超多様~」の一環として開催するパネルディスカッション。海外の第一線でニューロダイバーシティについて研究するゲストを迎えて行う。 ● 登壇者(敬称略):

・伊藤穣一 株式会社デジタルガレージ 共同創業者 取締役、学校法人千葉工業大学 学長、Neurodiversity School in Tokyo 共同創立者

・伊藤瑞子 カリフォルニア大学アーバイン校教授、Director, Connected Learning Lab

・ジェイミー・ガルピン 公認発達心理士、Developmental Psychologist, Co-Founder of Special Networks

・ルア・ウィリアムズ パデュー大学UXデザインプログラム助教、Assistant Professor in Computer Graphics Technology