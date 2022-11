音楽ライブ「メタバースデイ・パーティ」11/12開催！メタバース原住民の宴に集まれ！ 記念アルバムも発売

シェア

メタバース文化エバンジェリスト「バーチャル美少女ねむ」は、メタバース音楽ライブ「メタバースデイ・パーティ / MetaBirthday Party」を11月12日に開催することを発表した。コンセプトは「メタバース原住民の宴」。初心者からヘビーユーザーまで誰でも参加して、メタバース黎明期の熱気を共有できる新感覚音楽ライブイベントを目指す。

入場・視聴は無料で、スマホ・デスクトップ・VRから誰でも特設ステージに入場して、メタバースを生きる「原住民」達と触れ合うことができる。出演者はねむ主催の歌唱動画コンテスト52件の応募から厳選された実力派メンバーたち。スタッフも全員「メタバース原住民」。開催を記念し、出演者全員の音源が収録されたアルバム「メタバースデイ・ケーキ」の発売を開始する。

※「メタバースデイ」は黎明期のメタバースで生きるユーザー、いわゆる「メタバース原住民」の存在を伝えるプロジェクトとなっている。

■メタバース音楽ライブ「メタバースデイ・パーティ / MetaBirthday Party」





メタバースデイ・パーティ概要

コンセプトは「メタバース原住民の宴」初心者からヘビーユーザーまで誰でも参加して、メタバース黎明期の熱気を共有できる新感覚音楽ライブイベント。

<イベント詳細>

・日時:11月12日(土) 20:30開場、21:00開演(2時間程度予定)

・入場料:無料

・入場定員:500名。早めに入場を推奨。

・開催場所:メタバースプラットフォーム「cluster」 : https://cluster.mu/e/a9e64fee-223b-465c-bd79-e03ec0f45687

・参加方法:スマホ・デスクトップ・VRに対応

・YouTube生中継 : https://youtu.be/jiuFwpyKhqk

・公式ハッシュタグ: #メタバースデイ

■メタバースデイ・パーティ「特設ステージ」建設中&フォトスポット公開

「メタバース原住民の宴」 をイメージした特設ステージをメタバースプラットフォーム「cluster」内に建設中。建設中の特設ステージが公開され、出演Singer達が並ぶフォトスポットで記念写真を撮る事が可能だ。ハッシュタグ #メタバースデイ で写真をツイートすると、出演Singer達が反応してくれるかも!



・メタバースデイ・パーティ「フォトスポット」公開中 : https://cluster.mu/w/7920f625-7b48-4632-b644-379e5e449d47

■「メタバースデイ・ドレス」衣装無料配布中

「メタバース原住民」をイメージしたアバター衣装「メタバースデイ・ドレス」を無料配布中だ。自分で衣装を着ることができるユーザーであれば、ねむ達と「おそろい」で本ライブに参加できる。改変やアレンジも幅広く許可されており、自由に着こなすことが可能。



※【衣装無料配布中】「メタバースデイドレス」ワンピース+靴【VRoid】 https://nemchannel.booth.pm/items/4129304

■「メタバースデイ・ケーキ / MetaBirthday Cake」記念アルバム発売開始

「メタバースデイ・パーティ」ライブ開催を記念して、出演メタバースSingerによる特別アルバム「メタバースデイ・ケーキ / MetaBirthday Cake」の発売を開始した。「メタバースで生きていく」7組8名の想いが詰まった至高のアルバムだ。ジャケットイラストは草羽エルによる描き下ろし。また、ライブ開催後シークレット・トラックが追加される予定となっており、「進化するアルバム」となっている。ライブ当日までの販売収益は出演者全員に分配される。



<トラックリスト>

01 メタバースデイ – バーチャル美少女ねむ

02 MetaBirthday our stories – L*aura

03 メタバースデイ (アカペラ) – L*aura

04 メタバースデイ – セイ・クイーン

05 メタバースデイ – 甘野氷

06 メタバースデイ – なずもこ

07 メタバースデイ – 草羽エル

08 MetaBirthday the answer – jumius

09 メタバースデイ (Instrumental)

10 ****SECRET**** (To be added)

・販売サイト: https://nemchannel.booth.pm/items/4279853





「メタバースデイ」プロジェクトとは

デジタル上の人類の新たな生活空間「メタバース」として現在ソーシャルVRが大きな注目を集めているが、黎明期のメタバースを既に「暮らしている」と言っていいレベルで利用し新たな文化を示すユーザー達が存在することは、まだ一般的にはほとんど知られていないのが実情だ。バーチャル美少女ねむは著書『メタバース進化論(技術評論社)』でそんなユーザー達の事を「メタバース原住民」と呼んでいる。

『メタバースデイ』は「メタバース原住民」の存在と「人類の新たな進化」の可能性を、音楽の力で広く伝えることを目的としたプロジェクトだ。クラウドファンディング「秋葉原クソデカビジョンにメタバースへの扉を開きたい」では目標金額の454%を達成し、136万円を超える予算を獲得。10月1日から31日までの一ヶ月間、秋葉原の巨大ビジョンでMVの放映を実施した。

■秋葉原クソデカビジョンでMV「メタバースデイ」放映中!【メタバース進化論】

・『メタバース進化論(技術評論社)』”原住民”が贈るメタバース解説書の決定版

https://note.com/nemchan_nel/n/n464c528e9b7a



その他、出演者の詳細踏破下記を参照。

https://www.value-press.com/pressrelease/307214



