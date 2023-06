学生・教育者・研究者向けに「Jetson Orin Nano」「Jetson AGX Orin」を特別価格で販売　エッジAIを学ぶ機会に

By ロボスタ編集部

NVIDIAには、エッジAI向け超小型AIコンピュータボード「Jetson Orin Nano」と「Jetson AGX Orin」開発者キットを学生、教育者、研究者向けに特別価格で販売するプログラムがある。日本国内ではJetson製品を販売している菱洋エレクトロが、本プログラムの取扱を行っており、菱洋エレクトロのWebサイトには日本円での特別販売価格や、購買の手順などが詳しく紹介されている。

約10年前の最初のリリース以来、NVIDIA Jetsonプラットフォームは、組込みコンピューティングとエッジAIのグローバルスタンダードを確立してきた。

今回特別価格で販売をしているJetson Orin NanoおよびJetson AGX Orin開発者キットはディープラーニングとコンピュータービジョン向けの高性能、低消費電力モジュールとなっており、ロボティクスとエッジAIのビジョンを実現するための小型で強力なプラットフォームを提供するAIの学習や指導に最適なツールだ。



Jetson Orin NanoおよびJetson AGX Orin性能は?

前世代の Jetson Nanoの80倍の性能を持つJetson Orin Nano開発者キットは、開発者がTransformerや高度なロボティクスモデルを含むあらゆるタイプの最新 AI モデルを実行できるようにする。また、前世代製品のNanoと比較して、CUDA(NVIDIAが開発・提供しているGPU向けの汎用並列コンピューティングプラットフォーム)によるコンピューティングで5.4倍、CPU性能で6.6倍、ワットあたりの性能で50倍の性能となっている。

NVIDIA Jetson AGX Orin開発者キットとすべてのJetson Orin モジュールは、1つのSoCアーキテクチャを共有しているため、この開発者キット1つでどのOrinモジュールもエミュレートすることができ、次の製品の開発を簡単に始めることができる。コンパクトなサイズに豊富なコネクタ、最大275 TOPS(1秒間に何兆回演算を出来るかを示した単位)の AIパフォーマンスにより、高度なAI搭載ロボットやエッジAIデバイスのプロトタイピングなどに最適なものとなっている。

また、NVIDIAはJetson Orin NanoおよびJetson AGX Orin開発者キットを始めるための動画も用意されている。



