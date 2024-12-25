人間と同等サイズの5指ロボットハンド「CR Hand」を販売開始　13関節6モーターを有し多彩な動作が可能

Curious Roboticsは5指6自由度のロボットハンド「CR Hand」の販売を開始した。
CR Handは”本当に”人間と同等サイズの6自由度ロボットハンド。手首取付面から指先までの距離はわずか172mmというコンパクトな筐体に全てのモーター・コントロールボックスが収まっており、USBケーブルと電源を接続すればすぐに動作が可能。高精度FDM 3Dプリンタを活用することで既存のロボットハンドに比べ大幅な低価格化を実現した。
主な特徴
13関節6モーターにより多彩な動作を実現。
精密なピンチングも力強いグラスピングも可能。
バネを含んだ関節が柔軟なインタラクションや衝突時の破損の回避を実現。
指先はM2ねじで着脱可能。様々なセンサや素材を取り付けて使用できる。
製品仕様
|重量
|326g
|電圧
|6V
|材料
|PTEG
|制御基板
|Pololu Micro Maestro 6-Channel USB Servo Controller
|付属品
|電源アダプタ、USB2.0ケーブル(mini-Bタイプ)
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関連サイト
Curious Robotics株式会社
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