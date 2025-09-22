業務用ロボット掃除機「KIRA CV 50」を月額5.8万円からレンタル提供 ケルヒャー

シェア

0

ツイート

0

はてブ

0

ケルヒャー ジャパン株式会社は、業務用ロボット掃除機「KIRA CV 50」のレンタルパックを2025年9月22日（月）より提供開始する。

人手不足解消への新たなアプローチ

近年の深刻な人手不足により企業では業務効率化とコスト削減の重要性が高まっており、清掃業務においても負担軽減と生産性向上が求められている。こうした背景から、業務用ロボット掃除機の需要が増加していることを受け、本サービスの開始に至った。

月額定額制で導入ハードルを低減

今回のレンタルパックは、ロボット掃除機導入にかかる初期費用を抑えて早期運用開始を支援する月額定額制を採用している。通常別売りのバッテリーパック2個と充電器1台を含むセットで提供し、消耗品の定期配送や故障時の無償交換サービスも付帯しており、管理・運用の手間を大幅に軽減する。

契約期間は2年プランで月額65,000円（税別）、5年プランで月額58,000円（税別）である。

故障時には交換機を無償で提供し、追加送料も不要なため安心して利用可能だ。レンタル期間中の自然故障に対しては修理費用が別途かからない。また、ロボットの基本操作やマッピング方法の指導を行う「KIRA CV 50 トレーニング」およびマッピング作業代行サービスを有償オプションとして年内に展開予定だ。

製品について

「KIRA CV 50」はハードフロアおよびカーペットフロアのバキューム清掃に対応し、1時間当たり525平方メートルの生産性を誇る。清掃幅は350ミリ、ダストコンテナ容量は4.5リットルで、最大稼働時間はエコモードで3.5時間、通常モードで2.3時間だ。重量は15.5キログラム、清掃作業音は57デシベルだ。

具体的な使用場面としては以下の通りである。

・コンパクトボディ＋低重心設計による広い清掃範囲の実現

機体の高さが30cmと低いため、家具やテーブルの下も清掃できる。段差がある場所でも倒れることなく、安定した走行を実現し、狭い場所での旋回も可能だ。

・KIRAロボットアプリによる簡単操作

専用アプリで、複数台数管理、清掃のリアルタイムな状況（完了、異常、清掃時間）、詳細な清掃レポートなど、清掃の見える化を実現する。清掃マップやスケジュールを簡単に作成・編集可能である。内蔵のSIMカードまたはWi-Fi接続により、安定したネットワークを提供している。

・交換可能なバッテリーによる連続清掃

交換可能なバッテリーにより、機体本体の充電待機時間がなく、複数のフロアを連続で清掃するなど、連続清掃が可能となる。長い稼働時間のために最大でバッテリーを2個搭載でき、バッテリー1個での清掃もできる。他の製品と互換性のあるケルヒャーのバッテリーパワープラス(36V)に対応。

・引き出し式ハンドルで楽に移動可能

引き出し式ハンドルにより必要な場所へ簡単に移動が可能だ。